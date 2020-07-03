「10萬紓困金」驚爆首宗詐貸！27張「幽靈在職證明」湧進銀行...4人落網

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有不法集團找3家公司合作，找來人頭開立在職證明以及薪資證明，最後向銀行申請紓困貸款，但銀行發現27個申請表單來自3家不同公司，但卻格式都一模一樣，讓行員發現有異報警，最後逮捕主嫌以及3家公司負責人。

警方調查，38歲的田姓男子，在5月份時發現政府開放受理紓困貸款，於是找來3家不同行業的公司負責人合作，找來27個人頭，由3家公司出面開立在職證明以及薪資證明，並向銀行申請紓困貸款。

▲警方將田姓主嫌以及3家配合的公司負責人依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

但行員在6月時整理資料發現，27筆申請資料雖然來自3家不同公司，但是申請表格竟然都一模一樣，讓行員起疑後報警，警方最後在1日前往田姓主嫌位於宜蘭住處將人帶回，訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌將田以及3家公司老闆送辦。

▲警方在田姓主嫌以及3名公司負責人住處起獲假證明書等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，田姓男子涉嫌找人頭，透過3家公司開立證明，向政府申請10萬元的紓困貸款，而每筆證明審核通過後，田男則抽取5千元傭金，但是在申請下來之前就遭警方逮捕，警方目前將追查是否有不法集團利用詐貸10萬紓困金。

針對紓困貸款，勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息，貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

前娛樂公司董座涉毒遭逮 瞎扯「暫時住安心亞家」遭打臉



北市街頭驚爆「無差別攻擊」 17歲女高中生頭、肩慘挨2重拳

