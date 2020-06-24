恐怖吸血手法曝！女金主詐房屋履保金1580萬　買家驚見：帳戶竟有分身

記者張君豪／台北報導

曾在2017年涉嫌勾結房屋仲介、土地代書向銀行詐貸的女金主金德儀（43歲）再度捲入詐騙房屋履約保證專戶款項，主嫌金女涉嫌和何姓男子勾結包含房屋掮客等多名共犯，冒充女買屋主，提領購屋履保專戶內1580萬元新台幣，事後履保公司接獲買屋方反映未收到退款，案情這才曝光；刑事局偵七大隊日前收網，先後逮捕涉嫌冒領上千萬元的金姓女主嫌及其他7名共犯。4嫌移送後遭裁定收押禁見。

▲警方逮捕涉案金姓女主嫌及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕涉案金姓女主嫌及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：北市某建築經紀公司承辦一件北市文山區興隆路四段的社區大樓中古屋買賣履保業務，今年5月7日成交後，履保公司將履保專戶餘額1580萬元退給買方林女，但事後買屋林女卻反映未收到相關款項，雙方詢問銀行端，發現1580萬元新台幣經遭人冒名領走，實際款項被匯到和買家同名的林男帳戶內，履保公司驚覺匯款帳戶遭更動而報案。

刑事局偵七大隊表示，該集團犯案手法縝密複雜，由金姓女主嫌和何姓男子在幕後策劃，透過不肖房屋掮客掌握買家打算自備款400萬購買位於興隆路4段2800萬元的社區建案，掌握買家姓名個資等資料交易細節後，教唆同案共犯林男去戶政事務所申請改成與買家林女同姓名後，再去銀行開同名帳戶。





▲警方逮捕涉案金姓女主嫌及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

之後另名詐款共犯蘇女再假扮林女居間向土地代書謊稱買賣雙方交易過程不開心，希望點交不要見到面，藉此要求代書更改聯絡方式、銀行帳戶竄改房屋買賣交易點交書，騙取房屋交易履約後退還的1580萬元款項。

其中380萬元遭該冒領集團的林、王姓男子兩名車手朋分花用，其餘1200萬元則會到同集團蘇姓女子帳號，所幸警方及時行動凍結該筆冒領張款，但380萬元已遭兩名車手花用殆盡。

刑事局偵七大隊日前收網，分於5月20、22日搜索、逮捕人頭車手、林、周姓男子、假買家蘇女及共犯王男拘提到案後，眾人供稱金女、何男才是幕後主嫌並透露其他涉案成員。專案小組隨後又在6月2日將金女等4嫌拘提到案，並查扣相關贓證物及銀行帳戶。

主嫌43歲金女到案後坦承犯行，警方透露，金女曾因炒房而遭台北地檢署依違反銀行法起訴，因得知有本案賣家出售中古屋，便介紹買家林女並委託代書辦理，共犯何男指揮王姓男子找人頭盜領履保專戶的剩餘款項，警詢後將8人依詐欺罪嫌移送士林底檢署偵辦，法院裁定金、何姓主嫌等4人收押禁見，其餘4名共犯5～10萬元交保候傳。

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