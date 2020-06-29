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「台北榮總嚴格管制進出」　新北男傳假消息到300人群組下場慘

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▲新北老翁散播疫情假消息，連榮總官網都大動作闢謠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北老翁散播疫情假消息，連榮總官網都大動作闢謠。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市一名73歲高姓男子日前轉傳從網路看到的新冠肺炎（COVID-19）疫情假訊息：「台北榮總嚴格管制進出、禁止探病等假訊息」老翁不察將假訊息傳到逾300人的手機LINE群組，刑事局接獲檢舉後28日通知高姓老翁到案，衛福部判斷本案違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，警方依衛福部裁處將高姓老翁函送；榮總官網28日也發文澄清此事。

▲新北老翁散播疫情假消息，連榮總官網都大動作闢謠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北老翁散播疫情假消息，28日遭刑事局約談送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局獲報後展開調查，發現發文者為新北市三重區的73歲高翁，他於27日轉傳疫情假訊息至超過300人的朋友LINE群組，未經證實就任意露出，易使民眾誤信而造成恐慌。

警方指出，高姓老翁轉傳的假訊息內容為：「剛接到台北友人來電告知：今天（6/26）台北榮總開始嚴格管制進出 ，一般探病一律禁止，沒有門診預約或號碼單的病人也不讓進入，看來冠狀病毒在台灣的社區感染之情況，不是衛福部講的那樣輕鬆！連台北榮總都開始全面戒備，大家出外還是要帶口罩 勤洗手！」。

榮總醫院官方網站也因為掌握這則假訊息，昨天公布最新消息「本院人員進出管制均依指揮中心規定辦理，民眾勿相信不實訊息」。

刑事局表示，此案經送衛福部裁定，衛福部認定違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人」，刑事局昨天通知高翁到案說明，他供稱是看到網路文章才轉傳，不知此舉已違法，全案詢後依法移送新北地檢署偵辦。

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