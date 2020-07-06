今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮高溫橙黃燈

▲氣象局說，今至周三西南風帶來的水氣比較多。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

6縣市亮「高溫橙黃燈號」！氣象專家吳德榮提醒，今天（6日）至周四台灣盛行偏暖濕的南風及西南風，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨；午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）。

高溫區域：



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【橙色燈號】連續3日36度以上



北部：台北市。

中部：南投縣。

【黃色燈號】36度以上



北部：新北市。

中部：彰化縣。

東半部：花蓮縣、宜蘭縣。

▼氣象局對6縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今至周三西南風帶來的水氣比較多，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨；其他地區上午多雲到晴，午後雷陣雨範圍偏山區，另包括大台北地區、宜蘭和花蓮，其中較大雨勢發生機率偏山區為主。

李孟軒說，周四至周日天氣比較穩定，各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍微縮小，主要在各地山區和大台北、宜蘭有局部雷陣雨，中南部清晨至上午降雨比較零星。

李孟軒表示，未來一周高溫類似，依舊比較偏熱，各地都在33度以上，36度主要在大台北地區，而花東縱谷和中南部近山區也有接近36度或以上。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四台灣位處低層大氣的太平洋高壓西緣，盛行偏暖濕的南風及西南風，中層大氣則有太平洋高壓脊向西延伸至台灣。

吳德榮分析，因太平洋高壓脊的沉降增溫，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑；但其沉降氣流不夠強，大氣不穩定，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）。

吳德榮指出，今各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點仍有升至37、38度左右的機率；周五至周日西南風水氣減少，不穩定度略降低，清晨上午西南部少量降雨，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，各地天氣晴朗、白天炎熱。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）