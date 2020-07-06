　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮高溫橙黃燈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局說，今至周三西南風帶來的水氣比較多。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

6縣市亮「高溫橙黃燈號」！氣象專家吳德榮提醒，今天（6日）至周四台灣盛行偏暖濕的南風及西南風，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨；午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：台北市。
中部：南投縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：新北市。
中部：彰化縣。
東半部：花蓮縣、宜蘭縣。

▼氣象局對6縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今至周三西南風帶來的水氣比較多，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨；其他地區上午多雲到晴，午後雷陣雨範圍偏山區，另包括大台北地區、宜蘭和花蓮，其中較大雨勢發生機率偏山區為主。

李孟軒說，周四至周日天氣比較穩定，各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍微縮小，主要在各地山區和大台北、宜蘭有局部雷陣雨，中南部清晨至上午降雨比較零星。

李孟軒表示，未來一周高溫類似，依舊比較偏熱，各地都在33度以上，36度主要在大台北地區，而花東縱谷和中南部近山區也有接近36度或以上。

天氣圖。（圖／氣象局）'

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四台灣位處低層大氣的太平洋高壓西緣，盛行偏暖濕的南風及西南風，中層大氣則有太平洋高壓脊向西延伸至台灣。

吳德榮分析，因太平洋高壓脊的沉降增溫，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑；但其沉降氣流不夠強，大氣不穩定，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）。

吳德榮指出，今各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點仍有升至37、38度左右的機率；周五至周日西南風水氣減少，不穩定度略降低，清晨上午西南部少量降雨，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，各地天氣晴朗、白天炎熱。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

ET快訊
便秘一直想打嗝！他忍2個月...醫檢查見「超驚悚畫面」：整顆
套房租男大生！暑假「臭味飄整層」房東開門嚇傻　浴室見肉色亮點
漢光意外2死！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」　政戰主任回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」！　8成民眾選這方式最優惠

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮高溫橙黃燈

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」...家屬忍痛：孩子們心中的英雄，該醒了

幫女大生墮胎！台北醫遭「挑斷手腳筋」…目擊者嚇壞：是大哥的女人

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

告白趁這週！2生肖「曖昧→死會」只差這一句...錯過了要再等

傳年底開放陸生私校批「太慢」　已有學生想跳槽轉學、高教招生雪上加霜

30歲女來台轉機確診　指揮中心揭2原因「感染源非台灣」

假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了　警方蒐證要辦她

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」！　8成民眾選這方式最優惠

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮高溫橙黃燈

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」...家屬忍痛：孩子們心中的英雄，該醒了

幫女大生墮胎！台北醫遭「挑斷手腳筋」…目擊者嚇壞：是大哥的女人

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

告白趁這週！2生肖「曖昧→死會」只差這一句...錯過了要再等

傳年底開放陸生私校批「太慢」　已有學生想跳槽轉學、高教招生雪上加霜

30歲女來台轉機確診　指揮中心揭2原因「感染源非台灣」

假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了　警方蒐證要辦她

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」！　8成民眾選這方式最優惠

張文宏：疫情冬季第二波反彈風險大　美國高峰還沒來

英媒：中國可能7年前就發現新冠病毒　「礦工嚴重肺炎死亡」樣本藏武漢實驗室

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮高溫橙黃燈

開賣3小時被搶光！美妝版狂推獵男必備7大「親親色」　蜜桃軟糖最強撒嬌色

東京都知事選舉揭曉！小池百合子6成高得票率連任成功　狂甩對手281萬票

MLB陷疫情危機！　白襪、國民4球員「驚傳確診」病況曝

誤認被辱爆殺機！新店凌晨上演6對3「刀棍混戰」...5少年濺血送醫

20歲男KTV狂嗨5小時！嘶吼唱到「肺爆炸」　醫曝1類人風險最高

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

棄台大電機！他重考4年堅持拚醫科

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

假coser妹露下體　主辦方說話了

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

衛生局女員工墜樓「死諫」！醫：發現小四後希望破滅

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」　家屬忍痛喊話

菲女來台轉機確診　莊人祥：感染源非台灣

送飲料「早2分鐘到」遭洗負評　店員超委屈

更多熱門

相關新聞

高溫熱整周　一張圖看兩階段雨區變化

高溫熱整周　一張圖看兩階段雨區變化

一周天氣出爐！氣象局表示，未來一周高溫炎熱，下雨狀況大致分為兩階段，周一至周三，西南風帶來較多水氣，中南部清晨至上午會有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍也較廣，包含各地山區、大台北及宜花；周四起，降雨較緩和，中南部上午前剩零星雨勢，午後雨區也限縮至近山區。

雨彈開轟！新北、桃園10縣市大雨特報

雨彈開轟！新北、桃園10縣市大雨特報

氣象局「火山警報燈號」年底上路

氣象局「火山警報燈號」年底上路

談九州暴雨引論戰　鄭明典說話了

談九州暴雨引論戰　鄭明典說話了

連4天「防雷擊、強風、瞬間強降雨劇烈天氣」時間出爐

連4天「防雷擊、強風、瞬間強降雨劇烈天氣」時間出爐

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮李孟軒

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

更多

最夯影音

更多
彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？
被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面