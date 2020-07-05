全台高溫熱整周！連3天防「午後雷雨彈」開炸　一張圖看兩階段雨區變化

▲周一至周三，午後雷陣雨區範圍較廣，各地山區、大台北及宜花要留意短時強降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來一周高溫炎熱，下雨狀況大致分為兩階段，周一至周三，西南風帶來較多水氣，中南部清晨至上午會有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍也較廣，包含各地山區、大台北及宜花；周四起，降雨較緩和，中南部上午前剩零星雨勢，午後雨區也限縮至近山區。

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▲未來一周天氣。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉沛滕表示，未來一周基本上是高溫炎熱，要注意午後雷陣雨天氣，其中，周一到周三，西南風帶上較多水氣，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨，下午之後午後雷陣雨範圍較廣，包含各地山區、大台北及宜花地區，要注意短時強降雨，甚至可能有局部大雨機率。

周四之後，太平洋高壓勢力逐漸增強，下雨狀況緩和，中南部清晨至上午僅剩零星雨勢，午後雷陣雨也限縮在近山區地區，發生區域可望較局部性。

▲氣象局發布高溫訊息，周一中午前後台北市盆地及南投縣近山區有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷、新北市盆地及彰化縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。（圖／中央氣象局）

高溫部分，各地都要特別注意有33-35度高溫，但大台北盆地、花東縱谷、宜蘭、南投及彰化近山區，要注意局部36度高溫，其中台北仍可能出現36度以上高溫。氣象局也發布高溫燈號，周一中午前後台北市盆地及南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷、新北市盆地及彰化縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

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