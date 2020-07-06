「連2天防午後大雨」時間曝！何時有颱風發展？　彭啟明說話了

▲彭啟明說，目前的西太平洋的大氣環流還不大適合有颱風發展。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局今天（6日）上午11時最新預報，周三、周四午後大台北、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。至於已進入7月颱風季，天氣風險公司總經理彭啟明指出，目前的西太平洋的大氣環流還不大適合有颱風發展，可能要等到月底再來看看，會比較有機會。

彭啟明今在臉書說，由於太平洋高壓的勢力相當穩固，預計未來一兩周都仍持續維持類似的天氣型態，但仍有高壓略強或稍弱一點的差別，對高溫影響不大，但對午後雷陣雨的差別就有顯著的差異；不過，至少未來這一兩周，午後陣雨以靠山區的機率較高，不只有中南部，北部也有機會，平地的降雨機會雖有、雲量增多，但還是不如靠山區的明顯。

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▼今0時至11時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，要有顯著改變就要等7月底，看看高壓的變化才有機會看看；目前的西太平洋的大氣環流，還不大適合有颱風發展，可能要等到月底再來看看會比較有機會。

彭啟明指出，台灣在5月底的梅雨鋒面通過後，就進入典型的夏季，也同樣在這大環境下，6月創下高溫的新紀錄，雖然這當中有很旺盛的午後雷陣雨，但都是高壓影響；預計未來要改變有降溫，還是要等到有颱風。

氣象局預報，今至周四南部地區及中部沿海地區，清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；今、周二午後大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；周三、周四午後大台北、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局說，周五至周日各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區及中部沿海地區有零星短暫陣雨。