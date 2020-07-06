快訊／國民黨全代會9月6日登場　李乾龍：兩岸論述沒有要捨棄九二共識

▲國民黨秘書長李乾龍、組發會主委葉壽山張貼「第二十屆第四次全國代表大會」公告。（圖／國民黨文傳會提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨全代會將於９月６日在國父紀念館舉行，以「世代合作 組織再造」為主軸，將討論黨章暨相關選舉辦法修正案，會中也將報告改革委員會結論。在兩岸論述部分，國民黨秘書長李乾龍強調，經過一一溝通，大家都認為改革委員會所提建議案，並沒有要捨棄「九二共識」，歷屆黨主席也都能瞭解。

李乾龍、組發會主委葉壽山６日張貼「第二十屆第四次全國代表大會」公告，重點除了討論黨章暨相關選舉辦法修正案，會中也將報告改革委員會結論，以「世代合作 組織再造」為重要基礎，全力推動國民黨改革，加速革新，重建黨員信心，爭取重新獲得多數人民支持。

針對改革委員會所提兩岸論述建議案，李乾龍表示，確實有許多各方的意見，包括歷屆黨主席都有意見，但經過一一溝通，大家都認為改革委員會所提建議案，並沒有要捨棄「九二共識」，只是因時空背景不同，必須要有不同的論述，歷屆黨主席也都能瞭解，大家都有相當程度的共識。

根據通過的全代會程序表，全代會召開時間為9月6日上午9時30分至下午3時30分，會議一開始由黨主席江啟臣致詞，之後分別由秘書長李乾龍、政策會執行長兼立法院黨團總召林為洲進行黨務與黨團工作報告，開放黨員討論，之後則是改革委員會結論報告；下午議程也將審議黨章與黨內選舉辦法修正案。

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