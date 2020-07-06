快訊／國民黨立委助理128人穿「黑衣」：民進黨只敢躲在鍵盤後抹黑

▲國民黨團號召全體立委及助理共128人，在立院議場前穿著黑衣表達不滿 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨團3日在立法院正門抗議監察院長被提名人陳菊，因人數眾多遭基進黨立委陳柏惟及民進黨立委王定宇誣指有「黑衣人」加入。對此，國民黨團6日號召全體立委助理共128人，上午10點在立院議場前穿著黑衣表達不滿，共同簽署「拒抹黑、反霸凌」連署書。

國民黨團總召林為洲表示，當天三十多個委員和助理幫忙拍照，卻被誣指成院外黑衣人，真的莫名其妙，清查後確實沒有任何一個是院外帶進來的人。國民黨團主任沈建億發言時也痛批，助理不是酒店圍事，更不是黑衣人，兩位委員以大欺小、只敢躲在鍵盤後抹黑，「在我來看根本臭俗仔！」要求王定宇、陳柏惟道歉，並帶領助理們繞行議場一圈後解散。

針對國民黨今天的行動，民進黨團幹事長鄭運鵬受訪時回應，不管是什麼衝突，立委自己來就好，不要派到助理，不然以後都變「烙人大戰」，而國民黨今天號召助理穿黑衣、不舉牌、不拿道具，反而證明了他們上週五的不對。

國民黨團3日號召黨內立委及立委助理下午在立法院正門抗議，高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」口號，不過疑似人數過多，引發基進黨立委陳柏惟及民進黨立委王定宇質疑有「黑衣人」加入，不過事後國民黨團批評這些是抹黑言論，不排除提告。立法院也澄清，當時並無大批來路不明群眾或黑衣人強攻國會大門的事情。

▲陳菊上週原訂拜會立法院臨時取消，國民黨團於立院大門口抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

總統府3日臨時取消取消前總統府秘書長陳菊及26位監委被提名人拜會立法院長游錫堃及時代力量黨團的行程，讓原先已號召20多名黨內立委要在立院正門「迎接」陳菊的國民黨團撲了空，並在立院大門聚集高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」的口號。

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