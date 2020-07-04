宜蘭議員出海「保釣」遭阻　江啟臣：蔡政府為何不敢向日方抗議？

▲「保護頭城釣魚台辦公室」出海遭阻。（圖／記者游芳男攝）

記者徐政璿／台北報導

宜蘭縣議會「保護頭城釣魚台」辦公室成員3日晚間突襲，搭乘漁船出海保釣，但未出海就被海巡人員阻攔。對此，國民黨主席江啟臣4日晚間受訪表示，蔡政府不敢向日方抗議，也不願意支持並協調出海護主權事宜，才會造成保釣人士必須用這樣的方式。

江啟臣表示，國民黨一向支持民間保釣行動，過程中他們曾找相關單位並透過立法院協調；但政府不支持漁民出海顧主權、顧漁權，讓他相當遺憾，主權問題寸土不讓，政府應該出面捍衛。

江啟臣說，國民黨一方面要求蔡政府找日本駐台代表抗議，也要求駐日代表謝長廷返台說明，未來立法院開議後會透過委員會邀請謝長廷報告，當國家主權被挑戰時，政府不表達抗議，其他國家就可能得寸進尺，台灣將憑什麼說要擱置主權爭議？

至於近來共機、美機在台海頻頻角力，江啟臣回應，此舉已對台灣國防構成很大的壓力，國民黨願意支持台灣國防精進，但也要避免台海意外的擦槍走火，因此，國民黨的改革委員會主張維護台海安全，台灣安全不光是要靠自己，也必須要有與對岸之間的預防機制，主張建立意外防止機制，避免誤判。

針對民眾黨主席柯文哲南下高雄輔選時，狠酸國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，「其實國民黨在高雄，隨便推，也可以推出10個更強的候選人」。國民黨主席江啟臣回應，國民黨的確有很多優秀的人才，但可以確定的是，李眉蓁一定比民進黨的候選人陳其邁更強，更在地且更年輕。