馬英九向大陸喊話：沒有一中各表就沒有九二共識

▲前總統馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九5日出席國民黨革命實踐研究院舉辦的「青年登入．民主實踐營」結業式，與青年交流。馬英九致詞時向大陸呼籲，若要主張九二共識，說它是定海神針，就要是完整的九二共識，必須一中各表，因為沒有各表，就沒有一中。

馬英九指出，最近國民黨很熱門的話題是九二共識，「這是一個健康的現象，顯示我們勇於檢討、反省、不斷進步」他表示，九二共識就是一個中國各自表述，這是一個正視中華民國存在達成目標最婉轉的方式，「我們跟大陸之間最大問題就是主權跟定位，主權部分，雙方在1992年達成共識，擱置正義、共創雙贏，對於一個中國各自表達。」

馬英九回憶，2008年他當選總統，3月26日與前中共總書記胡錦濤和美國總統小布希通電話，電話中就說「中國一直希望跟台灣在九二共識基礎上，恢復對話與協商」，他認為，這就是雙方都承認一個中國，但定義不同，也是他看到中國領導人中對九二共識最好的詮釋。

馬英九提到，九二共識發展出一些相關原則，例如「主權互不承認，治權互不否認」，我們不能承認在中華民國憲法領土上還有另一個國家存在，但卻不能否認它是一個執政當局。

馬英九表示，去年習近平發表兩制台灣方案，提到的九二共識「講法跟我們平常聽的不一樣」，總統蔡英文就撿到機會說原來九二共識就是一國兩制，使得往後的選舉受到很大影響，「國民黨一定要講清楚，九二共識當然不等於一國兩制」，九二共識是國家統一前，處理兩岸關係的基本原則，一國兩制是中共1982年就提出來的國家統一後的安排，直批民進黨把九二共識變成一國兩制，完全是污衊。

馬英九話鋒一轉表示，大陸好像都不願意接受各表，像是對岸媒體就經常攻擊，「我在這裡鄭重對大陸呼籲，你要主張九二共識，說它是定海神針，就要是完整的九二共識，必須一中各表，因為沒有各表，就沒有一中。」

馬英九強調，就是因為有各表，我們才有活動空間，否則台灣就會窒息死亡，只有這樣的結果， 才不會讓九二共識變成民進黨的提款機。

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