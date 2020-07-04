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倒數42天！江啟臣率立委議員衝基本盤　李眉蓁：高雄這一戰不是玩假的

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▲江啟臣、李眉蓁逛愛河。（圖／文傳會提供）

▲江啟臣率議員、立委輔選李眉蓁。（圖／文傳會提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣4日下午與國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁參訪高雄物產館，江啟臣指出，雖然這次補選時間很短，但42天高雄也能不一樣，「拚一下一定能翻轉」。李眉蓁則說，這一戰絕對不是玩假的，這次是國民黨重要一戰，她不會讓大家失望。

江啟臣指出，李眉蓁擔任三屆市議員，非常了解高雄，希望大家幫忙打電話或用line等網路方式來拉票。為了左營、為了高雄，一定要拚下去。他相信眉蓁一定說到做到，且眉蓁清新、認真、專業、年輕，這是高雄人民想要的條件，拜託大家，這次高雄一定要大團結，選出高雄女兒擔任高雄市長。

江啟臣與李眉蓁至左營合群里，在前立委張顯耀、立委李貴敏、吳怡玎以及多位高雄市議員、當地里長等陪同下，一起向鄉親們懇託支持，江啟臣首先感謝鄉親們對國民黨的愛護與支持，不管國民黨起落都不離不棄，大家都是永遠忠誠的代表。他強調，國民黨面臨困難就必須克服，面對挑戰就勇敢接受，克服萬難，贏得勝利，只要同心協力，站在一起，沒有克服不了的事情。

李眉蓁表示，參選以來面對連番抹黑，但為了民眾、為了國民黨的支持者，她一定會堅持下去。她強調，高雄是個創造奇蹟的城市，她接受江啟臣的徵召，一定會勇敢承接下來，不會讓大家失望。

李眉蓁也拜託大家當她的分身，先守住基本盤，年輕人的票就交給她，她一定想盡所有辦法讓年輕人喜歡她，而不是喜歡陳其邁，說實在他都可以叫陳其邁「叔叔」了，還在裝年輕，把我們年輕人洗腦，不顧子孫後代未來的發展，實在非常糟糕。

李眉蓁指出，外傳國民黨隨便推一個人出來玩假的，她強調絕對不是玩假的，這次是國民黨重要一戰，沒有在玩假的，我們受到這麼大的委屈，還有資格玩假的嗎？我們當然是拚了。她拜託大家一定要出來投票，我們贏的機會一定很大。

李眉蓁懇託左營、楠梓鄉親，她是當地的女兒，大家都是自己人，她會在外面打拚，拜託鄉親們幫她顧好左營、楠梓的票。她也特別感謝江啟臣，敢於提名41歲的她競選高雄市長，有信心一定能贏得這次選舉。

江啟臣表示，高雄非常熱情，今天來到左營，是眉蓁的故鄉，不僅是高雄的女兒，更是左營的女兒來選高雄市長，也是最年輕的市長候選人，又是女性候選人，她一定能發揮年輕的氣魄，也能發揮女性的力量。

▲江啟臣陪同李眉蓁逛愛河談觀光。（圖／文傳會提供）

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