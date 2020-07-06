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今年開始！　大陸高考多地降低「台灣考生加分」將逐步減少至0

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▲▼考試，考生，試題，律師，司法，法律。（圖／視覺中國）

▲大陸高考將登場。（圖／視覺中國）

記者劉亭／綜合報導

大陸2020年全國高考將在明（7）日開始，今年大部分地區減少加分項目，並對加分值作了進一步規定，多地降低了華僑及其子女、歸僑及其子女和台灣籍考生的加分分值，部分地方性加分項目將逐步減少直至取消。

根據央視新聞報導，今年大陸全國將設考點7000多個、考場40萬個。而在疫情之下，防疫安全是今年高考準備工作的重中之重，隨著高考時間臨近，各地紛紛發布高考防疫政策和提示，進行應對演練，做好高考防疫的各項準備。

部分考生為了考上大學或者上好大學，通過轉學或遷移戶口等辦法，到錄取分數線較低、錄取率較高的省份參加高考，被稱為「高考移民」，大陸教育部今年也發通知要求，嚴厲對此打擊。

▲考試，考生。（圖／視覺中國CFP）

各地要嚴格審核考生的戶籍、學籍和實際就讀情況，嚴禁空掛學籍、人籍分離、違規招生、違規借讀等行為。對於通過非正常戶籍學籍遷移、戶籍學籍造假、出具虛假證明材料等手段獲取高考資格的，要依法依規進行嚴肅處理。

除此之外，一些地區降低了華僑及其子女、歸僑及其子女和台灣籍考生的加分分值，上海從今年開始，由此前的加10分調整為加5分，天津、甘肅、湖南等地將從2023年開始，由此前的加10分調整為加5分。遼寧將從此前的加5分調整為加4分，海南由加6分調整為加3分。

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