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氣象局「火山警報燈號」年底上路　亮紅燈代表大屯火山已瀕臨噴發

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記者賴文萱／台北報導

中研院去年揭露大油坑地區有週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，並偵測到類似動物「心跳」之現象，更加認定大屯火山群是活火山，1萬年內有可能噴發。中央氣象局為此著手規劃火山警報燈號，將分成「綠、黃、紅」三種燈號警示，其中，綠燈為正常；黃燈代表一級警戒，有持續異常活動；紅燈則進入二級警戒，代表火山已接近噴發或已在噴發，預計年底上路。

▲▼小油坑後火山活動地質景觀區,後火山作用,七星山,噴氣孔,溫泉,湧泉,陽明山國家公園,大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

▲小油坑後火山活動地質景觀區。（圖／記者李毓康攝）

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行政院107年核定火山災害防救業務計畫，明訂氣象局整合科技部、地調所等單位的觀測數值，並建置火山訊息預警發布機制。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，氣象局在這之中被賦予的任務，就是要做火山警報分級及火山警報的發布，目前規劃將火山警報燈號分為綠、黃、紅三個等級。

陳國昌說，綠燈代表火山活動正常；但若大屯火山開始出現持續性異常活動現象，就會由召集人氣象局長召開火山災害學者專家諮詢小組會議，討論是否升級至黃燈警戒，最後的共識由氣象局統一發布；若發布黃燈後，火山活動狀況又更加激烈，就會升級紅燈的二級警戒，代表火山已接近噴發或已在噴發。

火山警報作業主要是針對大屯火山設計，陳國昌表示，大屯火山在40萬年前左右是在活動激烈期，中間有可能有幾萬年都在噴發，不過，幾十萬年下來，目前大屯火山活動的情況非常平靜，並沒有任何跡象顯示有可能激烈活動，其實會噴發的機率不高，但因為大屯火山對台北地區、火山周邊地區可能造成影響，因此氣象局就召開諮詢小組會議來做討論，預計警報燈號年底前就會上路。

陳國昌說，由於火山噴發是可以預測的，能從許多觀測數值來觀察有無異常現象，以現在情況來說，有好幾個月的時間能預先知道火山活動，氣象局主要負責把火山實際上可能的狀況對外發布，後續就由災防單位針對不同警示燈號去做相關因應作為。

▲▼ TVO大屯火山觀測站即時串流。（圖／翻攝自YouTube／TVO大屯火山觀測站）

▲ TVO大屯火山觀測站即時串流。（圖／翻攝自YouTube／TVO大屯火山觀測站

事實上，中研院研究團隊2011年於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置了大屯火山觀測站（TVO: Taiwan Volcano Observatory at Tatun），建立各項即時火山監測系統，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行長期性嚴密的火山活動監測。

雖然台灣在人類歷史上沒有火山噴發之紀錄，但是於台灣北部卻存在一些火山特徵的地區，包括大屯火山群、龜山島與附近的海底火山等等。而大台北都會區近郊之大屯火山群，最高峰七星山距離台北101大樓更是小於15公里，其地表的地熱活動相當明顯。

中研院研究團隊利用大屯火山地區密集的地震觀測網，於最近三年內更發現多項非常有趣之火山活動特殊現象。首先，在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時，這項觀測也是全球首次於休眠中之火山偵測到類似動物「心跳」之現象。

同時，研究團隊也證實大屯火山群許多地鳴與火山噴氣活動有關，例如小油坑爆裂帶就有多次爆炸式的噴氣紀錄，甚至有類似「火山對話」之有趣現象。其他如超長周期之火山地震，也是典型活火山之一種特徵。上述這些新的地震觀測結果，也直接證明大屯火山群還有巨大熱能存在，更加認定它應該是一個活火山。

▲▼ 小油坑噴氣孔。（圖／科技部提供）

▲ 小油坑噴氣孔。（圖／科技部提供）

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