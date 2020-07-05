「日本防災應變制度沒台灣完整」！談九州暴雨引正反論戰　鄭明典說話了

記者賴文萱／台北報導

日本九州南部受梅雨鋒面與低氣壓影響降下驚人大雨，熊本災情慘重，氣象局長鄭明典今（5）日在臉書分享九州災情消息時表示，「日本的預報能力夠，但是防災應變的制度沒有台灣完整」，但一番話卻引起網友正反論戰。他接受《ETtoday新聞雲》訪問進一步解釋，主要是台灣在撤離這個動作，是有法令依據，公務人員在執行時就有法律保障；但日本這部分法令比較鬆，如果民眾不配合的話就沒辦法強制。

▲居住在熊本當地的一名老奶奶獲救。（圖／路透）

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綜合日媒報導，熊本縣自3日開始到4日晚上降雨不斷，受到破紀率豪雨災情影響，天草市多處地區紀錄到每小時98毫米及86.5毫米等的高降雨量。其中，球磨川氾濫淹沒周遭地區，縣內養老院「千壽園」14人被尋獲時已無呼吸心跳，根據消息，截至5日上午，已釀成7人死亡、14人無生命跡象、4人失蹤。

氣象局長鄭明典今在臉書發文指出，「日本的預報能力夠，但是防災應變的制度沒有台灣完整。在防災應變上，日本友人其實是很羨慕台灣。好的事情，我們要持續努力下去！」不過，這番話引來網友正反論戰，有網友怒批「身為國家機關的主管，說這樣的話會不會太自大了，氣象局的預報有多少準度？」、「這雨若是下在台灣應該不只滅頂是滅國吧？台灣的防災應變能力在哪？一個鋒面就把居民淹得苦不堪言，怎麼能如此大言不慚」

另也有網友認為，「現階段的台灣，防災應變真的不差啊！大家就是只看從前？」、「日本下的雨比不上台灣下的量，要嘴以前現看降雨報告，別只會當酸民」、「看看台灣這二三十年的建設，防水應變能力已經很不錯了，淹是會淹，但不會像日本那樣誇張」。

▲日本九州降下暴雨，一處老人院被淹沒。（圖／路透）

鄭明典接受《ETtoday新聞雲》訪問時解釋，遇到災害，如果時間很短的時候，觀念上是能逃就逃，台灣在撤離這個動作，法令上有災防法規定，有法令依據，公務人員在執行時就有法律保障；但日本這部分法令比較鬆，如果民眾不配合的話就沒辦法強制。

鄭明典進一步解釋，如果災情嚴重，民眾配合度會高，但早期日本執行撤離時候會遇到很大阻力，所以過去跟日本專家在溝通交流時候，他們私下也會講說還是台灣在這方面比較好。另外，他也指出，其實下多少雨會有什麼災情，每個地方因為地形環境條件不同，都會有不同災害，台灣的雨相較於日本、中國大陸，其實很快就能流到海裡，但日本會流得比較慢，大陸更可能要2~3周才能紓解，不能光用數據來比較。

▲鄭明典提醒，根據日本預報，明天開始日本地區還會有新一波強降雨發生。（圖／翻攝自鄭明典FB）

鄭明典也提醒，7月上旬本來就是長江-日本梅雨，最容易發生強降雨的時段，根據日本氣象廳的預報，昨天還只是小範圍，明天開始會有新一波強降雨，未來一周日本各地仍需注意。

他表示，近年來包括台灣梅雨，梅雨季出現短延時強降雨的強度和頻率都有增加的趨勢，與氣候變遷推估的預期一致，「氣候改變，應變極端天氣的作為也應該調整，這是全球共通問題，都應該相互學習。」

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