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連4天「防雷擊強風、瞬間強降雨劇烈天氣」時間出爐　今4縣市亮橙黃燈

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局說，周二、周三太平洋高壓稍減弱，午後各地山區及大台北、宜花地區也要留意局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今4縣市亮「高溫橙黃燈號」！氣象專家吳德榮提醒，周一至周四台灣盛行偏暖濕的南風及西南風，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防「劇烈天氣」及其伴隨的雷擊、強風及瞬間強降雨。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：台北市。
中部：南投縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：新北市。
東半部：花蓮縣。

中央氣象局表示，今天（5日）太平洋高壓持續影響，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，各地山區及大台北、東北部地區要留意午後短暫雷陣雨；溫度方面，高溫炎熱，各地高溫約32至35度，特別是大台北盆地、花蓮縱谷及南投近山區平地有局部36度以上高溫發生的機率。

▼氣象局對4縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周一太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨；各地高溫炎熱，高溫普遍34度以上。

氣象局說，周二、周三太平洋高壓稍減弱，西南風帶來較多水氣，迎風面的中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，午後各地山區及大台北、宜花地區也要留意局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率，氣溫依舊偏高。

氣象局預報，周四至周六太平洋高壓又會增強，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西南風水氣減少，穩定度略提升，上午西南部偶有零星少量降雨的機率；午後對流發展大部分在山區，部分鄰近平地受影響，仍要注意較大雨勢。

吳德榮提醒，周一至周四台灣位處低層大氣的太平洋高壓邊緣，盛行偏暖濕的南風及西南風，中層大氣則有太平洋高壓脊向西延伸至台灣，因中層太平洋高壓脊的沉降增溫，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑；但其沉降氣流不夠強，大氣不穩定，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防劇烈天氣及其伴隨的雷擊、強風及瞬間強降雨。

吳德榮說，周五、周六西南風水氣減少，穩定度略提升，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，各地天氣晴朗、白天炎熱。

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