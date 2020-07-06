郭俊男當代藝術雕塑個展《自在歡喜》　桃園南崁兒童藝術村展出

▲桃園南崁兒童藝術村展出《自在歡喜》郭俊男當代藝術雕塑個展。（圖／李織芳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區南崁兒童藝術村、5日舉行《自在歡喜》郭俊男當代藝術雕塑個展開幕。蒞臨個展的市府文化局長莊秀美表示，藝術家郭俊男的作品以藝術呈現各種開懷生動的笑容與動作，充滿著喜樂，呈現知足常樂的幸福；對於南崁兒童藝術村越來越熱鬧，莊秀美也期許成為在地的重要藝文推動基地。

▲▼桃園南崁兒童藝術村展出《自在歡喜》郭俊男當代藝術雕塑個展。（圖／李織芳提供）



在地藝文推動者李織芳表示，郭俊男老師曾獲「當代藝術家–金質藝術獎」、「第23 屆日本國際公募未來展–秀作賞」等多項獎項；受邀雕塑台西安西府大型鳳凰雕塑、台中大道院建廟大福神，以及受邀德國、波蘭、法國、英國巡迴展等，其創作的作品中將開懷生動的笑容與動作，結合藝術呈現，期帶來喜悅、招來福氣。

郭俊男老師作品特別注重引入自然創造、文化內涵及時代精神，倡導國際性及多元化，以豐富經歷及精湛熟練的技法，擅於捕捉喜悅與歡樂的神韻，將每一刻笑容的生命力，詮釋於雕塑之世界。《自在歡喜》郭俊男當代藝術雕塑個展，即日起迄8月16日於南崁兒童藝術村展出，包括前立委也是口琴音樂家邱垂貞、沉雕大師李文武、雕塑家郭俊男、畫家陳陽熙、雕塑家蔡老師等藝文人士到場。

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