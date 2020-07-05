下交流道遇雙叉路…他選「新中間路線」！網歪樓猜駕駛星座：是雙魚齁

記者徐愷昕／桃園報導

有民眾5日上午從國道下大湳交流道時，疑未注意到前方分流岔路，直接撞上出口預告處的分隔島，由於事故畫面相當離譜，路過民眾不禁開玩笑表示，「這車主一定是雙魚座，有選擇性障礙。」底下瞬間瞬間引起熱議，大家開始歪樓大討論星座。

有網友5日上午從國道2號桃園段下交流道時，撞見一起交通事故，只見前方一輛黑色休旅車疑沒有注意路況，不慎在出口預告處撞上分隔道，致車頭整個慘凹，車身80%卡在上方動彈不得。

網友將照片放上臉書《爆廢公社》，並幽默寫下，「這車主一定跟我一樣是雙魚座的，優柔寡斷，選擇性障礙…然後就很貪心的全部要。」

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此貼文在短時間內引發熱議，網友看完紛紛揣測，該釀禍駕駛可能是在閃違規左轉車，又或者在看導航，猶豫到底該往哪走；其中，也有不少人歪樓開始討論星座，覺得駕駛有選擇困難，也可能是天秤座或雙子座，但如果依血型來看，絕對就是AB型。

此外，也有很多人調皮依據諧音梗開玩笑表示，「車主想積鶯德」、「應該是想去鶯歌跟八德的中間吧」、「新中間路線......」，認為駕駛在面對人生雙叉路，真的很有個性，就愛直直駛。

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