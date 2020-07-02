暑期親子活動最佳去處！　桃園「農博園區首露」7月6日開放報名

▲桃園環保局規劃在桃園農博環教園區舉辦「來去農博野一夏」系列活動。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

酷熱暑假即將到來，桃園環保局規劃在桃園農博環教園區舉辦「來去農博野一夏」系列活動，自7月25日開始至8月16日止，包含農博環教園區周末露營活動、番薯村實境解謎、星光草地音樂會、沿海小旅行等精彩內容，期在仲夏夜裡陪伴大小朋友度過愉快的夏日饗宴！

另外，7月17日至7月23日，在SOGO中壢店6樓將舉辦「夢幻露營實境秀」，網美系露營場景中將安排Show Girl與民眾進行互動，為「來去農博野一夏」系列活動提前暖身，透過活動讓環境教育成為生活的日常。

▲▼桃園市長鄭文燦表示，桃園農博閉幕後場地轉型成「新屋農博環境教育園區」多元化環教基地。(圖／市府提供)

桃園市長鄭文燦表示，桃園農博閉幕後場地轉型成「新屋農博環境教育園區」多元化環教基地，舉辦環境教育、展覽、露營、生態探索冒險、音樂會等活動，暑假首先登場的是「農博環教園區首露」活動，邀請大小朋友開箱體驗露營場，親近大自然；在環教工作坊裡，學習友善環境綠色消費、手作天然驅蚊液，讓環境教育從小扎根，改變一個行為就能保護環境。

環保局表示，「農博園區首露」活動限量50組，將在7月6日中午12點開放報名。報名成功50組民眾還有機會獲得好康加碼，活動當日（7/25）市長將抽出3組幸運朋友，免費入住露營車，體驗升級野營的全新感受。

活動當日(7/25)除了露營活動，大型實境解謎遊戲更吸睛，解開3關謎題就有50元現金券，適用於在地小農與園區周邊店家組成的「野一夏市集」消費使用，參加抽獎就有機會把高級變速自行車帶回家；現場大型滑梯水池，讓大小朋友暢快消暑一夏；入夜後「星光草地音樂會」的悠揚樂曲，仲夏夜未眠譜出美好夜晚，愈夜愈美麗。

喜愛露營的市民朋友千萬別錯過，環保局特別在8月規劃2場週末露營加碼活動，每場限量50組，包含沿海環教小旅行、草地音樂會、手作DIY及園區導覽等豐富活動內容，歡迎大家揪團來住一晚，遠離塵囂，接受大自然洗禮，享受紓壓時刻。

「新屋農博環教園區首露」活動時間為7月25日至7月26日，加碼週末露營活動分別為8月1日至8月2日、8月15日至8月16日，總計三場，每場名額皆為50組。「來去農博野一夏」所有活動將統一在7月6日中午12點，於ACCUPASS網站開放報名，額滿截止。

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