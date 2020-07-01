桃園鐵皮倉庫大火濃煙衝天　「距鐵道僅5公尺」消防及時撲滅

▲桃園市中壢區中山東路一處鐵皮倉庫1日下午1時許發生大火，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中山東路上一處鐵皮倉庫1日下午發生大火，因氣候乾燥炎熱大火延燒迅速，瞬間濃煙沖天，因起火點位於社區與鐵路旁，警方與消人員為避免延燒至鄰近民宅與影響鐵路交通，立即派出十餘輛消防車輛與40名消防人員前往灌救，還好起火地點堆放都是雜物，沒有波及人員傷亡，火勢在下午2時許被控制，起火原因與損失仍待消防局鑑識釐清。

▲桃園市中壢區中山東路一處鐵皮倉庫1日下午發生大火，距離鐵路僅一牆之隔。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

據消防局指出，1日下午13時3分許，中壢區中山東路一段鐵皮建物冒出濃煙，消防局第二大隊出動13輛消防車與2輛救護車、40名消防人員到場灌救，因火場靠近鐵路，為避免影響列車進出，消防人員全力搶救，並設置簡易防火牆防止火勢蔓延。

▲桃園市中壢區中山東路一處鐵皮倉庫1日下午發生火警，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大火在下午2時22分被撲滅，因起火現場是鐵皮場倉庫，內部堆置都是雜物，並無危險物品，火勢被撲滅後，並無人員受困，燃燒面積約為15平方公尺，起火原因則有待進一步鑑識確認，至於損失仍待估計。

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