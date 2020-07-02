　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓醫療去到需要的地方！花東醫事人力雙向媒合平台正式上線

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼郭又銘教授展示平台運作方式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼郭又銘教授展示平台運作方式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東地區幅員遼闊、地形狹長，過半人口集中於花蓮市、台東市及玉里鎮，其他區域人口分散，使得原本就有限的醫療人力、更顯得捉襟見肘。為了讓醫療人力資源能發揮更大效益，去到需要的地方，花蓮慈濟醫院承接了健保署東區醫院總額風險移撥款項下的專案計畫，整合花東地區17家醫院的建議，開發了「花東醫事人力媒合平台」，7月1日正式上線，未來將陸續招募短中長期有意願的醫事人員加入。

健保署東區業務前組長李少珍表示，相較於北部、西部等都會區，花東地區的醫療資源分布不足且不均，醫療資源大部分集中在人口密集度較高的花蓮市、台東市及玉里鎮，以海岸線為例，台十一線上只有北端的部立花蓮醫院豐濱原住民分院及南端的部立台東醫院成功分院，規模與可提供之科別皆相當有限，因此於任內積極推動花東醫事人力媒合平台的設立。現任組長李名玉很感謝這些年來，包含花蓮慈院在內的大型醫院，都有規劃並支援偏鄉醫療，但偏鄉的醫療人員還是相當不足，尤其是眼科、皮膚科、耳鼻喉科等，雖然現在有前述2家醫院提供此3科的健保遠距醫療給付，但仍需要更多醫事人力的支援與投入。

▲▼郭又銘教授展示平台運作方式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

在東區業務組指導下，花蓮慈濟醫院規劃建置了「花東醫事人力媒合平台」。花蓮慈院人力資源室主任劉曉諭表示，藉著這個機會，花蓮慈院邀請了慈濟科技大學資訊科技與管理學系、行銷與流動管理學系與覺揚科技公司組成團隊，歷經三次與花東地區17家醫院共同討論，不到半年的時間，完成了現在的線上媒合平台。

▲▼郭又銘教授展示平台運作方式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲李名玉組長感謝花蓮慈院開發花東醫事人力媒合平台。

「花東醫事人力媒合平台」將置放於健保署東區業務組網頁，開放花東在地與外地醫事人員上線登記。慈科大志業整合與實踐中心郭又銘副教授表示，有意願的醫事人員只需要簡單的步驟，就可以在平台上登記自己想去的醫院、可以配合的時間，並且可以彈性註記是否有家眷、有食宿與交通上的需求；對於醫事人力不足的醫院來說，可以具體在此平台上提出所需要的時段及人力需求，簡單來說，就是一個開放給花東地區醫院與各地醫事人力的雙向媒合平台。

花東醫事人力媒合平台啟用初期，先開放醫師職類申請，後續將逐步提供給各類醫事人員申請。李名玉組長表示，花東真的很美，自己從西部來到花蓮服務26年了，真的很希望邀請更多人，來感受花東的好山、好水與好人文，更感謝這次有機會能藉由健保署東區風險移撥款的支持，成立花東醫事人力媒合平台，讓花東地區各醫院透過平台提出所需求的醫事人力，且展現出各醫院不同特色，藉此整合有限的醫療資源，守護花東地區每個寶貴的生命。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
老三奇襲！嬤每天找鮮肉人夫到家「幫忙」…正宮發現真相崩潰
家中60萬金飾不見！他王爺廟擲筊「連出3聖杯」　媳婦臉綠了
新台幣升破「央行防線」！收在29.586元　創2年來新高
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池　蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮

植樹造林綠化好處多　新北開放免費苗木申請

鶯歌公車班次嚴重不足　議員蘇泓欽大嘆：穩坐新北倒數第一

花蓮區漁會好事成雙！魚市場辦公大樓啟用　表揚39名模範漁民

擴大三倍券！花蓮推出每月抽電視　東大門夜市祭出「加碼吃」

讓醫療去到需要的地方！花東醫事人力雙向媒合平台正式上線

紅衣白褲夜半離家「迷茫徘徊」成功警1小時尋回「夢遊婦」

疫情衝擊！3M子公司利芃桃園2廠　8月底資遣員工227人年底解散

南投家庭教育推廣　首梯次45名志工學習活動設計與帶領技巧

午後大雷雨路面積水　桃園八德警冒雷殛危險交管維護安全

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池　蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮

植樹造林綠化好處多　新北開放免費苗木申請

鶯歌公車班次嚴重不足　議員蘇泓欽大嘆：穩坐新北倒數第一

花蓮區漁會好事成雙！魚市場辦公大樓啟用　表揚39名模範漁民

擴大三倍券！花蓮推出每月抽電視　東大門夜市祭出「加碼吃」

讓醫療去到需要的地方！花東醫事人力雙向媒合平台正式上線

紅衣白褲夜半離家「迷茫徘徊」成功警1小時尋回「夢遊婦」

疫情衝擊！3M子公司利芃桃園2廠　8月底資遣員工227人年底解散

南投家庭教育推廣　首梯次45名志工學習活動設計與帶領技巧

午後大雷雨路面積水　桃園八德警冒雷殛危險交管維護安全

《亞洲電子競技公開賽》賽事公告　爐石戰記英雄戰場選手名單異動

汽機車汰舊換新　貨物稅減徵退稅擬延長5年　網友敲碗：取消機車貨物稅

中職／伍鐸失分率偏高　富邦苦無人更換

陳文成事件39周年紀念晚會　台大學生會：追求自由民主是一生的目標

延長食材賞味期限　RAW夏季新菜單用「酸」帶入「保存食」概念

游錫堃哀悼邱創煥：願家屬節哀逝者安息　

新北表揚高學歷綠竹筍博士吳國池　蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮

植樹造林綠化好處多　新北開放免費苗木申請

奴才假動作拋零食！呆萌柴抬頭秒「當機」　網笑：二哈偽裝的

第1名被網友推爆！2020上半年度「熱賣眼妝TOP10」公開

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

嘉義警緝毒全紀錄！民嚇傻直擊

高思博分析國民黨立院抗爭：有理

廚餘變黑金超Easy　不用追垃圾車丟廚餘

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

金山漁民經營棒受網漁業有成

黃偉哲推抽房子、車子 請民眾來台南復仇

花蓮史上第一次　富里鄉民罷免鄉長

投70線採「棧橋式」新工法拓寬

安南警執行青春首日擴大臨檢守護青少年

青春專案首日南警破獲販毒集團

基隆富貴市場「海砂屋」將封樓

盧秀燕籲環保署不要淪為中火打手

知名外商子公司　桃園2工廠年底解散

將警方臨檢站看成工地交管酒駕男送辦

更多熱門

相關新聞

明台產險新款「三合一傷病險」結合防疫保單特色

明台產險新款「三合一傷病險」結合防疫保單特色

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，台灣自4月中起未再有本土確診案例並逐步解封，但國際間疫情仍在延燒，各界也擔心第二波疫情恐要開始。為因應疫情肆虐，三井住友海上集團明台產物保險推出新三合一「傷病の好險」防疫保單，保障範圍包含法定傳染病、突發傷病及重大傷病等3大類，且免體檢即可投保。

如何讓超貴醫療變得人人看得起？

如何讓超貴醫療變得人人看得起？

居家醫療結合身障鑑定到宅服務

居家醫療結合身障鑑定到宅服務

買兒童保險掌握3時點　選對高CP保單

買兒童保險掌握3時點　選對高CP保單

遭爆搶驗屍　台中衛生所女主任另涉詐健保

遭爆搶驗屍　台中衛生所女主任另涉詐健保

關鍵字：

醫療需要醫事人力雙向媒合平台上線醫師

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面