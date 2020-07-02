讓醫療去到需要的地方！花東醫事人力雙向媒合平台正式上線

▲▼郭又銘教授展示平台運作方式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東地區幅員遼闊、地形狹長，過半人口集中於花蓮市、台東市及玉里鎮，其他區域人口分散，使得原本就有限的醫療人力、更顯得捉襟見肘。為了讓醫療人力資源能發揮更大效益，去到需要的地方，花蓮慈濟醫院承接了健保署東區醫院總額風險移撥款項下的專案計畫，整合花東地區17家醫院的建議，開發了「花東醫事人力媒合平台」，7月1日正式上線，未來將陸續招募短中長期有意願的醫事人員加入。

健保署東區業務前組長李少珍表示，相較於北部、西部等都會區，花東地區的醫療資源分布不足且不均，醫療資源大部分集中在人口密集度較高的花蓮市、台東市及玉里鎮，以海岸線為例，台十一線上只有北端的部立花蓮醫院豐濱原住民分院及南端的部立台東醫院成功分院，規模與可提供之科別皆相當有限，因此於任內積極推動花東醫事人力媒合平台的設立。現任組長李名玉很感謝這些年來，包含花蓮慈院在內的大型醫院，都有規劃並支援偏鄉醫療，但偏鄉的醫療人員還是相當不足，尤其是眼科、皮膚科、耳鼻喉科等，雖然現在有前述2家醫院提供此3科的健保遠距醫療給付，但仍需要更多醫事人力的支援與投入。

在東區業務組指導下，花蓮慈濟醫院規劃建置了「花東醫事人力媒合平台」。花蓮慈院人力資源室主任劉曉諭表示，藉著這個機會，花蓮慈院邀請了慈濟科技大學資訊科技與管理學系、行銷與流動管理學系與覺揚科技公司組成團隊，歷經三次與花東地區17家醫院共同討論，不到半年的時間，完成了現在的線上媒合平台。

▲李名玉組長感謝花蓮慈院開發花東醫事人力媒合平台。

「花東醫事人力媒合平台」將置放於健保署東區業務組網頁，開放花東在地與外地醫事人員上線登記。慈科大志業整合與實踐中心郭又銘副教授表示，有意願的醫事人員只需要簡單的步驟，就可以在平台上登記自己想去的醫院、可以配合的時間，並且可以彈性註記是否有家眷、有食宿與交通上的需求；對於醫事人力不足的醫院來說，可以具體在此平台上提出所需要的時段及人力需求，簡單來說，就是一個開放給花東地區醫院與各地醫事人力的雙向媒合平台。

花東醫事人力媒合平台啟用初期，先開放醫師職類申請，後續將逐步提供給各類醫事人員申請。李名玉組長表示，花東真的很美，自己從西部來到花蓮服務26年了，真的很希望邀請更多人，來感受花東的好山、好水與好人文，更感謝這次有機會能藉由健保署東區風險移撥款的支持，成立花東醫事人力媒合平台，讓花東地區各醫院透過平台提出所需求的醫事人力，且展現出各醫院不同特色，藉此整合有限的醫療資源，守護花東地區每個寶貴的生命。

►我沒有遲到，是時間遲到了！