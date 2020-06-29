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「我們摔進3公尺深排水溝！」女大生摔車急報案　20名警消到場傻見這條溝

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▲▼女大生報案稱騎車摔進3公尺深排水溝內，警消到場傻眼了。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女大生報案稱騎車摔進3公尺深排水溝內，警消到場傻眼了。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市2名女大生日前傍晚騎車遛狗，經過淡水山區時，因為陽光刺眼不慎自摔，嚇得打119稱「人車跌落約3公尺深的大排水溝內！」線上立即派遣20名消防人員到場搶救，到場後卻看到車子時跌落不到1公尺深的「農田灌溉溝渠」內，2女1狗已自行脫困，讓大批警消啼笑皆非，所幸女大生傷勢輕微，讓所有人直呼沒事就好。

淡水警分局水源派出所副所長藍富順表示，18日下午5時許接獲女大生報案稱：「自己和朋友騎機車跌落在忠寮里演戲埔腳附近、深度約3公尺的大排水溝內…」，隨即與警員驅車馳赴救援。到場後發現車禍現場是不到1公尺深的農田灌溉溝渠，騎機車的23歲陳姓女大學生和後座的22歲起姓女大學生已自行爬上岸邊待援。

▼女大生膝蓋及頭部撞擊後流血，現場救護人員協助包紮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女大生報案稱騎車摔進3公尺深排水溝內，警消到場傻眼了。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於車禍地點偏遠，等待救護車前來的過程中，警方除不斷安撫2名傷者的情緒，也以衛生紙幫陳女的頭部和起女的膝蓋止血。2部消防車、2部救護車和1部勘災車不久也抵達現場，近20名的消防隊員眼見車禍現場與女大生的報案危急內容差太多，鬆了一口氣外，也不忍苛責報案的女大學生。

陳姓女大生向警方表示，自己騎機車搭載起姓同學和愛犬前來忠寮里產業道路散步，返程途中，因對山區的路況不熟，加上適逢黃昏時刻的逆光異常刺眼，才會不小心連人帶車摔落產業道路旁的灌溉溝渠內，當時因頭部撞擊地面，劇痛之下報案時口誤說出跌落3公尺深的大排水溝內，誇大的報案內容讓大批的警消趕來救援，真的很不好意思。

▼現場為一道不到一米深的灌溉用溝渠。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女大生報案稱騎車摔進3公尺深排水溝內，警消到場傻眼了。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼傷者說因為太陽刺眼才會摔車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女大生報案稱騎車摔進3公尺深排水溝內，警消到場傻眼了。（圖／記者陳豐德翻攝）

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