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犬暴衝馬路！孕婦慘摔車「隔日流產」超崩潰　法官：無因果關係…飼主獲緩刑

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▲▼蔡姓孕婦騎車行經員大路二段，途中遭突衝出的小黃狗嚇到，隔日胎死腹中。（圖／翻攝Google map）

▲蔡姓孕婦騎車行經員大路二段時，遭突衝出的小黃狗嚇到，隔日胎死腹中，悲憤提告。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／彰化報導

游姓男子所飼養的黃色小狗，2019年間某日掙脫鐵鍊衝上大馬路闖蕩，途中不慎嚇到騎乘機車的蔡姓孕婦，蔡婦當場因閃避不及人車倒地，致四肢、腹部及臉多處擦傷，經送醫治療，發現胎死腹中必須引產。蔡女認為流產是車禍所造成，怒提告小黃狗的游姓主人，但法院認為，因蔡女胎中寶寶本身就有腹積水症狀，亦可能導致死胎，審結依過失傷害罪處游男拘役20日，得緩刑2年。

2019年8月20日下午5點多，蔡姓孕婦沿彰化員大路2段往北方向騎車前進，未料途中一隻小黃狗突從逆向衝出，她閃避不及撞上小黃狗後，自己也人車倒地，致四肢、腹部及臉多處擦傷。後續蔡婦被送醫治療，孰料，隔日發現胎死腹中，只能接受做引產手術。因蔡婦認為，流產是車禍所致，怒向小黃狗的游姓主人提告，並求償250萬元。

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經查證附近路口監視器畫面，游男坦承事故當天自己所飼養的小黃狗因扣環斷裂，脫離鐵鍊衝向馬路，對此，他感到相當抱歉，並允諾願賠償20萬元和解金。

彰化地院勘驗相關病歷資料發現，蔡婦腹內的胎兒原本就有腹積水症狀，而替蔡婦實行流產手術的蕭姓醫師也證稱，因蔡婦胎兒都是被羊水包護住，與撞擊造成胎死腹中應沒有因果關係，若真的因撞擊導致流產，孕婦應會先流血或腹痛，但蔡婦21日病歷上沒有相關記載，另胎兒腹水情形，本來亦可能導致死胎。醫院再表示，如要確定胎兒確切死因，必須解剖，但蔡婦的胎兒引產後就馬上火化，已無從查證。

法官認為，若無從判斷胎兒的確切死因，實在難認蔡婦流產與車禍有因果關係，且游男案發後表示願賠償20萬元和解，在合理範圍，總不能僅因雙方賠償金認知上有差異，就判定游男沒誠意，考量他還有2名國中兒子需扶養，入監服刑或易科罰金都會加重其經濟負擔，反而無法賠償蔡婦損失，審結依過失傷害犯行，處游男拘役20日，得緩刑2年。

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