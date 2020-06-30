病人地下室墮胎！她聽到小孩耳邊叫「媽媽」：太清楚太可怕　上樓溫暖回應

▲原PO現在是兩個孩子的媽。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名母親發文表示，年輕時在婦產診所上班時，聽到有小孩叫她「媽媽」，「讓我到現在永遠永遠都忘不了，因為太清楚就是在耳邊對妳呼喊。」她當下說出溫暖兩句話，如今自己也升格當媽媽，「我現在也有兩個孩子，不知道是否有叫我媽媽的那位孩子？」

「這是我的一次發文，也是我本人親身經歷。」當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，當時上班的診所有在幫病人做月經規則術（人工流產），她之前就有聽學姐說，手術室和病床都在地下一樓，都合格有2個逃生出口。

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「他們在樓下病床休息時，就會聽到有人在外面開關燈的聲音。」原PO表示，「我們就想這種地方多少會有，他們不犯我，我們就這樣吧」；直到那一天，有名病人手術結束離開病床，「我下樓整理病床，要從樓下關燈走上樓時，就在我右耳邊非常清楚地出現，小孩很大聲地叫了我一聲『媽媽』。」

▼原PO年輕時在婦產診所上班。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO指出，「我的腎上腺素激增、跑啊、衝啊，真的太可怕了，那句『媽媽』讓我到現在永遠永遠都忘不了。因為太清楚，就是在耳邊對妳呼喊。」

原PO表示，她當下上樓有說，「如果要當我孩子，等我結婚後你來吧。」而她現在升格當媽媽，「我現在也有兩個孩子，不知道是否有叫我媽媽的那位孩子？」

對此，有網友留言，「有聽別人說，想要孩子的話可以去有做人流的醫院或診所的婦產科，心裡想『如果要當我的孩子，就來找我吧』。」原PO回，「我當時也是這樣跟他們說了～～『媽媽』真的好可怕⋯」

▼原PO年輕時上班的診所有幫病人做人工流產。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO也回覆網友的留言說，「我們只有初一十五去拜拜～～～我離開診所10年來，雖然偶爾還會回去找同事聊天～不曾再遇到了。」

一名爸爸則分享自己的經歷，「我兒子在我狀況最差的時候來臨。我跟我女朋友、現在是我老婆說，『生出來，我想辦法養妳跟兒子』，連月子中心都有。第一個想法不是幹掉他，是我要當好爸爸，這些我都有做到，也有一個可愛的兒子。」