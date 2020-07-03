500萬輕豪宅內部曝光！台南三倍券最大獎　黃偉哲喊：實體房沒在騙啦！

記者林悅／台南報導

台南三倍券最大獎，500萬輕豪宅內部曝光！台南市長黃偉哲3日上午親自帶看位於善化陽光大道的新建大樓公寓，黃偉哲強調，不選預售屋，不選老屋，就選剛落成新屋子，市府沒有在說謊，也沒有說空話，直接把實體房給大家看。

▲台南市長黃偉哲親自帶看台南加碼大禮，位於善化陽光大道的「輕毫宅」，黃偉哲強調市府沒有說謊話，也沒有說空話，把實體房給大家看。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長說，非常感謝各位全國好朋友的期待，其實我們在前天公布我們台南市關於三倍券的抽獎是一棟輕豪宅之外，我們馬上就劍及履及地把大致的辦法預計在今天來公布。稍早他也帶媒體朋友去看一看，實際的房子在哪裡，那它長得怎麼樣，以昭公信。所以說在這方面，當然需要超前部署，跟防疫的時候一樣，他請市府各局處來做一個協調，大家都拼加碼、大家都拼抽獎、大家都拼超值，所以他覺得其實台南都已經準備好了。

黃偉哲說，台南市非常歡迎全國各地的好朋友，本來台南的旅遊品質就很高了，好山好水好吃好玩，但是今天碰到了這一類加碼，其實就歡迎全國民眾來組成「復仇者聯盟」，不管你是報復性消費，任性消費，還是隨性消費，還是理性消費，都歡迎來台南就對了。

黃偉哲說，今天已經7月3日，拒7月15日還剩12天，我們已經開始倒數計時，請各位把縣市的加值算一算、想一想，其實在台南的財務狀況，能擠出這個部分的獎項已經使盡洪荒之力了，希望大家能夠喜歡，也希望說，其實抽獎在其次，大家能夠找到好玩的地方來使用這三倍券，這才重要。所以歡迎大家來台南，也歡迎台南各大商圈以及各大業者的配合，一起來在國旅拼經濟，希望大家來台南。

黃偉哲進一步說明，目前為止，市府盤點出來的除了頭獎是一個小豪宅之外，二獎是一部汽車，三獎是電動機車，還有總統套房和現金，還有小家電3C產品，不一而足，這次市府盡量跟許多合作的單位一起來把獎項整理出來，最重要的是希望把餅做大，其實說真的，抽獎是其次，但是最重要的是能夠玩的品質、吃的品質要好，要不然就算你知道有豪宅，但是這個玩的品質不好，一肚子氣也不好，所以他真的衷心希望，大家把台南古都的文化、美食細細品味，保證值回票價。

黃偉哲說，這次獎項算一算大概1、2千萬元有，光是這個房子，其實一般買的大概就是4百多萬，現在價值已經高到近6百萬元了，光是這個房子，那車子還有其他現金，我們有提供5萬的現金，而電動機車一部都5、6萬或6、7萬元，且又不只一部，所以說其實這樣加起來，零零總總還有許多抽獎的一些行政成本市府都要必須投入，這些都會動態盤點，每個月會抽一小獎，到年底的時候會抽大獎。如果有各界善心人士要捐豪宅的或是捐更有吸引力的都歡迎來，市府絕對是來者不拒。對於這些成本，市府如果募款不夠了，或者是捐款不夠，市府就要自己出，希望在財務能力可能的範圍內盡量做，希望不要增加公庫太多的負擔。

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