熊本暴雨狂炸！河水變泥漿「大橋被吞沒」　前後對比圖嚇壞網友

▲日本西南部降下罕見豪雨，熊本縣人吉市球磨川泛濫。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本九州南部3日降下數十年來首見的驚人豪雨，多地災情嚴重，其中熊本縣目前共5人死亡、16人心肺驟停，另有5人失蹤。有網友PO出熊本縣球磨村球磨橋在暴雨前後的比對照片，讓不少網友看了難以置信。

一名日本網友根據日本防災訊息實況攝像機截圖畫面，4日在推特PO出熊本縣球磨村球磨橋在暴雨前後的照片。畫面中可以看到，球磨橋的正常水位與暴雨後的水位差距如天壤之別，原本蔚藍的的河水變成滾滾泥漿，距離水面有數公尺的橋面在河川暴漲後已經被淹在水中。網友紛紛留言表示，「比想像中還恐怖」、「看起來好危險」、「這裡通常水量都很小，看不出是同一個地方」。

據《NHK》報導，日本河川工程學專家、九州大學教授谷島幸宏指出，除了受暴雨影響，水位的上升也與地形有關，由於地形進入這處被兩座山夾起來的地區後，河流寬度就突然變窄，因此該地只要下雨水位就容易上升。

熊本縣自3日開始到4日晚上降雨不斷，受到破紀率豪雨災情影響，天草市多處地區紀錄到每小時98毫米及86.5毫米等的高降雨量，目前共計5人死亡、16人心肺驟停，另有5人失蹤。日本自衛隊晚間表示，正在全力進行調度搜救，竭盡全力挽救生命，並蒐集、統計死傷情況。