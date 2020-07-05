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75%民眾三倍券選紙本！　網點4關鍵「優惠更好」：傻了才綁卡

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▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

行政院振興三倍券1日起開放預購及綁定，截至3日晚間10時，上官網申購的民眾已突破422萬8822人次，選擇紙本預購占75％，共317萬7136人。有民眾就發問「為何三倍券很多人想拿紙本？」，話題隨後引發熱議，網友指出四大關鍵，分別是用途較廣、普及性較高、可集資購買以及優惠多。

有民眾近日在PTT發問，稱都2020年了，用行動支付才稱得上現代人，再不濟也有信用卡或電子票證可以用，「為何三倍券這麼多人想拿紙本？」

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▲▼振興三倍券。（圖／行政院提供）

▲振興三倍券。（圖／行政院提供）

貼文PO出後引發熱議，網友們指出四大關鍵，分別是用途較廣、普及性較高、可集資購買以及優惠多，這些是行動支付和信用卡綁定做不到的，「用途還是比較廣，如果沒有計劃消費，紙本使用範圍比支付信用卡好多了」、「去吃小吃可以用 一堆沒有電子支付的」、「我這邊商家的優惠 只限紙本」、「紙本最自由彈性不受限制」。

還有網友指出，「紙本最大功能是可以全家集資去買個較高價物品，用途更彈性，孫子回去跟阿公阿嬤要一下就有了」、「當然是紙本，很多商家特別的優惠方便，而且我覺得之後的優惠會比電子好」、「信用卡有時間限制，不爽」、「信用卡優惠也很多限制，不見得好太多」、「傻了才綁卡，一堆店家回饋破千」。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

振興三倍券預購開放的第三天，依據經濟部統計，截至3日晚間10時為止，上官網申購的民眾已突破422萬8822人次，其中紙本預購共317萬7136人，透過官網預購者有28萬7197人，選擇四大超商預購的有288萬9939人；至於數位綁定共105萬1686人，含信用卡72萬4094人，電子票證10萬0286人，行動支付22萬7306人。

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