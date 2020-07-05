「挺韓正妹」轟三倍券「折騰老百姓」　網讚爆轉發力挺…王浩宇酸：又帶風向

▲李明璇臉書發文轟三倍券。（圖／翻攝李明璇臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

振興三倍券已開放預購，不過分為數位支付與實體券兩種形式讓不少人覺得不方便。對此，前高雄市府顧問、「挺韓正妹」李明璇日前在臉書發文批評，這項政策折騰老百姓，令許多網友讚同，不斷在網路上分享，但也引來不少罵聲，此外，桃園市議員王浩宇則在臉書酸「又有一股力量，在集體帶風向。」

李明璇2日在臉書表示，「不懂振興券計畫，怎麼能如此折騰老百姓？簡單一句，不要讓辛苦的人，再多增加一分辛苦。」

李明璇指出，「三倍券？明明就只有兩千」；如果政府發3000塊這麼心不甘情不願，那麼直接匯給人民2000塊，照理說一定不難。可是卻還要大家先花一千元現金「搞預購」，「這個政府到底是在紓困，還是在辦百貨年中慶賺老百姓的錢？」

而這樣的論述受到不少網友讚同，在臉書上獲得不少分享數，甚至有網友將貼文複製PO在自己的臉書，而王浩宇看到不同帳號的臉書，出現同樣的貼文內容則發文酸，「又來了，又有一股力量，在集體帶風向。」

反對李明璇論述的網友留言批評，「嫌麻煩別領通通轉讓給我啊，笑妳不敢」、「請問國家虧待妳了嘛？還是妳什麼時候要移民啊？」、「2000收妳的振興券」。

PO文引發熱烈討論後，李明璇在原文補充說明，振興是紓困的第二階段，許多國家都是直接撥款到人民的帳戶，這部分的「紓困工作」真的沒有做好，讓很多人是失望的，以至於看到政府花9億進口紙張印製三倍券時，難免感到更失望，因為這些錢，若在更早之前發出可以幫助多少人走過疫情難關？才有餘力和心情一起振興經濟。

李明璇也說，對許多還拿不到紓困金的人和業者來說，對這券還是充滿寄望的，尤其對店家來說「振興券是盼到另一種紓困的方式」，但是三倍券的領法花招百出，年輕人都嫌麻煩了，更何況是不會使用電腦、甚至不識字、行動不方便的老人家，而且，年初就爆發疫情，年中才開始紓困振興，許多商家公司都已經奄奄一息了，能救為什麼不早點救？

李明璇感嘆，這些心聲說了兩三個月，政府沒有聽進去，「所以我才說綠色執政，亂花保證」，政府的一樁好事，卻引起諸多民怨，執政者就應當去思考如何從寬為民分憂解勞、如何化繁為簡、助民也要利民。所以，套一句王世堅說「這個政府沒出息！」

李明璇怒批，執政者早已與「為民服務的初衷」背道而馳，別以為你們的權力是牢不可破，人民一旦覺醒，你們根本不堪一擊。

不少網友留言力挺李明璇，「就盡找人民麻煩！跟買口罩一樣...還唬弄說 領口罩...只會玩文字搞鬼！」、「謝謝您說的太好了！這根本是，施捨券+擾民券」、「全世界金額最少最複雜的三倍券；官大學問大困擾庶民！」