圍觀14歲少女跳樓自殺...女鄰居轉身也從7F跳下！兩人毫無關係超詭異

▲四川成都一處社區日前接連發生墜樓事件。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都一處社區日前接連發生墜樓事件，先是14歲的少女淩晨跳樓，當場身亡，約30歲的女鄰居圍觀後，過了約10分鐘也從7樓直接跳下，而2人並無關係。居民透露，「那家人是人家女娃摔死了之後，她還過去看，看了，回來就跳樓了。」

▲事發地點。（圖／翻攝自陸媒）

綜合陸媒報導，事發於6月29日淩晨，14歲的女孩從該棟樓右側墜落，大約過了10分鐘，同一棟住7樓的約30歲女性從左邊墜落。事發後，14歲女生當場身亡，女鄰居則因跳下時被樹檔了一下，被送往醫院進行搶救。

報導稱，14歲少女自殺前曾留下遺書，內文寫道，「我真的承受不住了，我承受了太多這個年紀不該承受的，死對我來說是解脫。」短短的一句話，可以看出她內的煎熬，更可以看出她的絕望。

女孩父母想不通，女兒為什麼要自殺，「我們什麼都給她最好的。」在整理女兒物品時，他們在通訊軟體QQ內的聊天記錄中發現，女兒長期被同學欺淩，而他們竟沒有發現她一點不對勁。

消息傳出後，引起網友熱議，紛紛討論女鄰居為何跟著跳樓，「有點詭異」、「本來有輕生欲望還在猶豫，看到別人付諸行動就感覺自己也沒有什麼好怕的了。。。」、「好恐怖」。也有人就少女遭遇表示同情，「人間悲劇」、「感覺現在未成年的人的問題越來越大」。

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