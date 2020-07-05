　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺韓正妹PO「惹火泳裝照」反擊酸民　「不怕民進黨側翼、我很自在做自己」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李明璇臉書發文轟三倍券。（圖／翻攝李明璇臉書）

▲李明璇臉書發文轟三倍券。（圖／翻攝李明璇臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

力挺前高雄市長韓國瑜的「挺韓正妹」、前高雄市府顧問李明璇近日在臉書發文批評三倍券，在網路上引起討論，甚至還受到網友攻擊。對此，李明璇4日於臉書PO出「火辣泳裝照」幫大家消消火氣，並強調「我才不怕網軍酸民，我很自在做自己」。

李明璇日前在臉書批評，「三倍券？明明就只有兩千」，如此折騰老百姓，如果政府發3000塊這麼心不甘情不願，那麼直接匯給人民2000塊，還要大家先花一千元現金「搞預購」，「這個政府到底是在紓困，還是在辦百貨年中慶賺老百姓的錢？」

PO文在網路上發酵後也引來不少留言攻擊，而李明璇透過臉書回應，「我是天生正義感」，常忍不住打抱不平，不過也是因為有成千上萬的支持與鼓勵，「我才不畏懼民進黨側翼的攻擊，更有勇氣和力量講想說的話」，

李明璇感嘆，「其實最大的悲劇並不是壞人的囂張，而是好人的沈默」，而台灣的民主價值今天走到這種地步，總有一天，民意反撲的力量絕對會大到執政者招架不了。

李明璇也說，可以理解現今社會的輿論壓力，或許讓你暫時選擇沉默，一點都沒有關係，大家可以在認同的文章「點讚」給予默默地支持，或是「留言」做作者強而有力的後盾，希望大家把在野的民意用力分享出去。

網友留言支持，「希望像妳這樣的年輕人可以更多人站出來」、「愛國愛家又有正義感的大美女」、「冷處理是對付酸民最好的方法」、「美麗又有智慧又有正義感。」

其他人也看了這些新聞...

► 「挺韓正妹」轟三倍券「折騰老百姓」　網讚爆轉發力挺…王浩宇酸：又帶風向

更多熱門新聞...

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」
影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看　20秒輕鬆搞定
國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／大稻埕碼頭路跑…驚見河面出現發黑浮屍
新北衛生局女員工「身體像玩偶」！千字痛訴：從廁所拖到客廳…6
歌手肯伊威斯特宣布「競選2020美國總統」　馬斯克發文力挺支
威力彩13億！下半年「好壞財運TOP 3」　這星座把握11月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

慟！蔡博宇宣告不治　海軍臉書悼念「你是我們的英雄！」

李眉蓁酸陳其邁裝年輕　蘇貞昌：有的年紀小卻迂腐還死抱共產黨

挺韓正妹PO「惹火泳裝照」反擊酸民　「不怕民進黨側翼、我很自在做自己」

蘇貞昌：從優撫卹陸戰隊上兵蔡博宇　檢討操演、演習過程

快訊／蔡英文下令：全力照顧殉職國軍弟兄　要檢討把憾事減到最低

「挺韓正妹」轟三倍券「折騰老百姓」　網讚爆轉發力挺…王浩宇酸：又帶風向

侯友宜拋36度學生放高溫假　柯文哲：這的確是問題

侯友宜盼雙北捷運分家　柯文哲：建議是對的「誰蓋誰經營」

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇宣告不治　海軍：全力辦理追晉、撫卹

快訊／陸戰隊殉職蔡姓上兵遺體送殯儀館　另2士官葉克膜搶救中

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

慟！蔡博宇宣告不治　海軍臉書悼念「你是我們的英雄！」

李眉蓁酸陳其邁裝年輕　蘇貞昌：有的年紀小卻迂腐還死抱共產黨

挺韓正妹PO「惹火泳裝照」反擊酸民　「不怕民進黨側翼、我很自在做自己」

蘇貞昌：從優撫卹陸戰隊上兵蔡博宇　檢討操演、演習過程

快訊／蔡英文下令：全力照顧殉職國軍弟兄　要檢討把憾事減到最低

「挺韓正妹」轟三倍券「折騰老百姓」　網讚爆轉發力挺…王浩宇酸：又帶風向

侯友宜拋36度學生放高溫假　柯文哲：這的確是問題

侯友宜盼雙北捷運分家　柯文哲：建議是對的「誰蓋誰經營」

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇宣告不治　海軍：全力辦理追晉、撫卹

快訊／陸戰隊殉職蔡姓上兵遺體送殯儀館　另2士官葉克膜搶救中

房市回春？　佳元臨沂3週就完銷

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙「當眾裸下體」吸圍拍　黑森林嚇壞她：想報警

榮恩鄉間宅600萬英鎊求售　房產投資飆破2400萬英鎊…被封「房地產大亨」！

疑海象不佳...2男浮潛「累趴」受困礁石！海巡派巡防艇、水上摩托車神救援

白癡公主「沒穿內衣」出門遛狗！　深夜PO正面照：低調…網刷一排問號

羅東夜市攤商瓦斯外洩火舌竄3米　老闆燒燙傷送醫！黑衣男迅速滅火網喊讚

慟！蔡博宇宣告不治　海軍臉書悼念「你是我們的英雄！」

亞洲區塊鏈高峰會即將登場　測試版網站搶先體驗

台鐵族注意！「雙北3車站」更新道岔工程　14列次將延誤5~15分鐘

歐洲瘟疫、披頭四入指考歷史　試考生大讚試題可愛活潑

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

政治熱門新聞

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

快訊／殉職蔡姓上兵遺體送殯儀館　另2士官葉克膜搶救中

數萬民眾　陪文燦市長淚送「阿母」

羅智強：哪個豬頭部長關閉駐關島辦事處？

「把台灣政府當塑膠？」　李永得批東南衛視2女記者

中華村長同意採礦　村民257票罷免

「挺韓正妹」怒轟三倍券　網讚爆轉發力挺

雙北捷運分家？柯文哲：建議是對的

曝台北工作高壓　陳其邁：若防疫沒做好可能不會補選市長

快訊／上兵蔡博宇宣告不治　海軍：全力辦理追晉

最新研究：2／3酒駕初犯者為機車騎士

罷捷鄉民建議她去演《戲說台灣：白眼妖》

人事猜測全沒中！卓榮泰「人生下半場」在做這...

侯友宜拋36度高溫假　柯：的確是問題

更多熱門

相關新聞

「挺韓正妹」怒轟三倍券　網讚爆轉發力挺

「挺韓正妹」怒轟三倍券　網讚爆轉發力挺

振興三倍券已開放預購，不過分為數位支付與實體券兩種形式讓不少人覺得不方便。對此，前高雄市府顧問、「北漂最美主持人」李明璇日前在臉書發文批評，這項政策折騰老百姓，令許多網友讚同，不斷在網路上分享，但也引來不少罵聲，此外，桃園市議員王浩宇則在臉書酸「又有一股力量，在集體帶風向。」

振興3倍券刷卡攻略　回饋拿好拿滿

振興3倍券刷卡攻略　回饋拿好拿滿

三倍券全台商圈加碼優惠一次看！豪宅、黃金等你抽

三倍券全台商圈加碼優惠一次看！豪宅、黃金等你抽

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

快訊／三倍券申購突破500萬人次大關！七成八的民眾選這一款

快訊／三倍券申購突破500萬人次大關！七成八的民眾選這一款

關鍵字：

李明璇三倍券挺韓正妹

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

實況主Reckful自殺身亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

快訊／智珉退出AOA！活動無限期中斷

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

跑酒店亂喇！他舌見「爛肉大峽谷」中鏢菜花8個月…醫：變癌症了

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

更多

最夯影音

更多
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD
周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面