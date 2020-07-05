挺韓正妹PO「惹火泳裝照」反擊酸民　「不怕民進黨側翼、我很自在做自己」

▲李明璇臉書發文轟三倍券。（圖／翻攝李明璇臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

力挺前高雄市長韓國瑜的「挺韓正妹」、前高雄市府顧問李明璇近日在臉書發文批評三倍券，在網路上引起討論，甚至還受到網友攻擊。對此，李明璇4日於臉書PO出「火辣泳裝照」幫大家消消火氣，並強調「我才不怕網軍酸民，我很自在做自己」。

李明璇日前在臉書批評，「三倍券？明明就只有兩千」，如此折騰老百姓，如果政府發3000塊這麼心不甘情不願，那麼直接匯給人民2000塊，還要大家先花一千元現金「搞預購」，「這個政府到底是在紓困，還是在辦百貨年中慶賺老百姓的錢？」

PO文在網路上發酵後也引來不少留言攻擊，而李明璇透過臉書回應，「我是天生正義感」，常忍不住打抱不平，不過也是因為有成千上萬的支持與鼓勵，「我才不畏懼民進黨側翼的攻擊，更有勇氣和力量講想說的話」，

李明璇感嘆，「其實最大的悲劇並不是壞人的囂張，而是好人的沈默」，而台灣的民主價值今天走到這種地步，總有一天，民意反撲的力量絕對會大到執政者招架不了。

李明璇也說，可以理解現今社會的輿論壓力，或許讓你暫時選擇沉默，一點都沒有關係，大家可以在認同的文章「點讚」給予默默地支持，或是「留言」做作者強而有力的後盾，希望大家把在野的民意用力分享出去。

網友留言支持，「希望像妳這樣的年輕人可以更多人站出來」、「愛國愛家又有正義感的大美女」、「冷處理是對付酸民最好的方法」、「美麗又有智慧又有正義感。」

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