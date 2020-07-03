臨時邀侯友宜訪深坑遭酸沒誠意　總統府：有告知侯市長不用陪同

▲總統蔡英文出席「第30屆台北電器空調3C影音大展」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文3日上午11點左右抵達新北市的深坑視察，親自宣傳三倍券盼提民眾走出家門消費，提振經濟。而日前到九份沒找身為地主的新北市長侯友宜，引發外界聯想，這次總統府特別聯繫新北市府，侯也證實有獲通知。但新北市府幕僚卻抱怨，在今天早上才接獲總統府通知，但市長行程已排定難以臨時調整，質疑總統府「沒誠意」。

對此，總統府幕僚指出，有打電話禮貌性告知行程，但考量近期正值新北市議會總質詢，了解侯市長公忙，所以有請侯市長不用陪同。幕僚特別強調，未來若有政策相關行程，樂見共同參與。幕僚還反擊，非常驚訝侯幕僚居然會造假相關談話，把很好的中央地方溝通炮製成非藍即綠的假新聞。

蔡英文3日上午結束3C家電展後，驅車前往深坑老街參訪，7月15日三倍券就可以開始使用，這幾天大家都在預訂、購買或綁定信用卡，很多商家也提供優惠，期待國人多出遊，一起來消費、振興經濟。

蔡英文指出，除了3千元的三倍券，還可以享受很多商家所提供的優惠，現在是消費大爆發的時候，希望國人共襄盛舉，一起來消費、振興經濟，讓臺灣在疫情穩定之後，經濟可以快速復甦；也讓日常生活增添更多好玩的事情。