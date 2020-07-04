蘇貞昌：陸媒記者許可期限已到　不驅逐「會被質疑沒政府」





▲蘇貞昌 。（資料圖／記者張一中攝）

記者袁茵／苗栗報導

陸媒「東南衛視」2名駐台記者因從事與許可目的不符活動，在台錄製政論節目，被廢止記者證及入境許可證，3日上午搭機離境。行政院長蘇貞昌4日受訪時再度強調，記者違反規定且期限到了，政府未延長也只是剛好而已，如果政府不這樣做，人民會覺得「難道我們是沒政府了嗎？」

陸委會副主委邱垂正2日表示，陸媒記者在台從事與許可目的不符活動，已明顯違法，目前「東南衛視」2名駐點記者已被廢止記者證與入境許可證，要求在3日離境。

而東南衛視2名記者3日離境前受訪時表示，從接到通知到離境只有48小時，感覺有些突然，因為過程中還要工作交接、租房也要交接相當匆促，對於結果被認定違規感到遺憾。

艾姓女記者提到，東南衛視在台灣駐點已12年，她去年12月到台灣，駐點工作同仁都按照事先申報工作內容進行，從這個角度來說，並不是特別清楚這次違規是哪個方面。

針對驅逐2名陸媒記者，蘇貞昌4日上午視察國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份時表示，台灣是自由開放國家社會，歡迎世界各地各國記者來，但維護受到世界肯定的新聞自由同時，政府也要維護國家利益與國民安全，記者不論來自哪國都要遵守相關規定。

蘇貞昌再度強調，記者違反規定且期限到了，政府沒做延長，是對的決定，也是剛好而已，如果政府沒有這樣做，人民會覺得「難道我們沒有政府嗎？」

蘇貞昌說，政府要為人民把關，歡迎世界各地記者來台灣報導台灣，但也希望尊重台灣，他們一定會善待每個記者，也接受批評指教，但不希望記者們來這違反規定，「我們會依法依規定處理！」不過該處理並不會到行政院長這裡，他會負責做各方面決策、知道各方面事情，對各部會執行工作了解，也會維護整個國家「有政府會做事」的團隊運作。

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