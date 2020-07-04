台北到新竹只要45分鐘　蘇貞昌拍板750億五楊延伸頭份！加碼150億西濱延伸

▲行政院長蘇貞昌宣布，將投入750億南延五楊高架，另外61線西濱公路香山到鳳鼻隧道路段再追加150億延伸工程。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

行政院長蘇貞昌4日前往新竹市視察國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份段工程時拍板，將投入750億南延五楊高架，另外61線西濱公路香山到鳳鼻隧道路段再追加150億延伸工程。新竹市長林智堅說，等五楊延伸到頭份後，台北到新竹只有45分鐘。

蘇貞昌說，上午從台北到新竹時塞了好長一段，看到這麼多市長、立委、議員一起熱心地方建設趕到很高興，人民最期待的就是政府要有作為、會建設，因為建設不分黨派，讓台灣能夠有條件和世界競爭，同時改善人民生活，因此政府要很努力建設。很感謝立委們來支持預算，同時感謝地方縣市長努力配合，讓建設快一點，各種問題才能解決，並且台灣才有能力跟世界競爭。

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我們就是希望台灣的交通好還要更好，因為各方面無論是產業發展、民生進步，我們所有建設總是有時候還是讓人民覺得還不夠快、還不夠多，所以我們還要更努力。而整個建設沒有辦法一蹴可幾，但是改善了一段，一定會有下一段，只要有需要，我們都會拚命努力來趕、努力來做。

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