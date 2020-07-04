三倍券發行3天400萬人完成預訂　蘇貞昌：好領、好刺激、未來一定好用



▲蘇貞昌4日視察五楊高架延伸至苗栗頭份段工程，提到三倍券發行三天，已有400多萬人完成預訂、預購的手續，也掛保證，三倍券「好領、好刺激、未來一定好用」。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

行政院長蘇貞昌4日前往新竹市視察國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份段工程，被現場媒體問到三倍券一事，蘇貞昌說，三倍券發行三天，已有400多萬人完成預訂、預購的手續，相信未來還會更多，也掛保證，三倍券「好領、好刺激、未來一定好用」，請大家好好把握。

蘇貞昌院長在新竹視察國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份段工程時提到，行政院投入1400億推動「五大計畫」，包含除了今日現勘的五楊延伸頭份案750億、竹科X約180億，還有西濱快速道路150億及新竹大車站計畫65億，期盼中央地方攜手合作，快速發展建設。

現場媒體也問到有關三倍券，是否會因應紙本需求多而加印，蘇貞昌說，三倍券發行三天，已有400多萬人完成預訂、預購的手續，相信未來還會更多，對於廠商、地方政府拚命加碼，行政院也樂見其成，也應因當初所期望的「好領、好刺激、未來一定好用」，請大家好好把握。

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