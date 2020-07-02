淫狼消防員正面曝光！性侵17歲報案少女害輕生亡...懲處出爐令人傻眼



▲新竹縣一名勤務中心消防員，利用職務之便抄錄未成年報案少女電話，並涉嫌對她性侵，檢警今日公布偵查結果。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名勤務中心陳姓消防員，因涉抄錄未成年報案少女電話，而與其結識後性侵，未成年少女多次自殺，最後在2020年2月自殺身亡。除了檢察官依犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年犯強制性交罪嫌對陳姓消防員起訴外，新竹縣消防局午間開考績會決議，對陳姓消防員記一支小過，而涉及刑案部分，則待法院判決後再提報公懲會懲戒。

據了解，年屆中年的陳姓消防員有家庭妻小，與同事間相處融洽，他在2018年間接獲報案未成年少女小梅(化名)的電話後，私下抄錄並與她結識，兩人透過簡訊與line互動，並相約吃早餐，2018年4月間將小梅載往竹東，車停路邊、性侵得逞。

小梅的父親得知後非常生氣，陳姓消防員也簽下和解書，並賠償10萬元，但卻堅稱「沒有性騷擾」；只是小梅在事發後卻多次試圖自殺，光2年間就被救護16次，她在2019年底開始接受心理輔導時，陳述自己遭陳男性侵，還表示「想殺死對方」，最後在2020年2月自身身亡。

陳姓消防員向檢警坦承知道小梅未成年，也坦承開車載她、請她坐到後座，但否認猥褻及性侵一事。

新竹縣消防局表示，尊重地檢署依法起訴之權責，後續在法院審理階段，亦將全力配合司法調查，釐清相關疑慮，毋枉毋縱、絕不護短；此外，本局已於7月2日上午針對此案召開專案會議並針對本案作成相關懲處。對於違反受理報案紀律且未主動陳報涉案情節影響機關形象，予以行政處分記過1次。另有關刑事涉及性侵部分，等法院判決後再陳報公懲會懲戒。

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