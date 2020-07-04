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5篇600字以上重量文測「高階閱讀」　指考國文有「3多」高中師也覺得難寫

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▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（4日）第二天，第二節國文結束，大考中心分析這次共有5篇超重量文章需要閱讀，每篇都在600字以上。台北市高中國文科教師群表示，試題取材和設計很用心外，更有深度，文言文比例提高，文學性文本稍降，選項設計有誘答性，文白比約6：4，其中閱讀理解題型佔整卷76%，跟去年一樣沒有字音題、新詩和現代小說。

大考中心指出，這次素材如「儒學與中華文化」、「林黛玉進賈府」、「心智與身體關係」、「企業倫理」等，都在600字以上，文言文素材「史記孟嘗君列傳」也達600字以上，能檢驗考生的閱讀速度與理解準度，透過這些檢測，應能甄選出文史程度就優良學生。

請繼續往下閱讀...

建中老師周杏芬說，這次文言文增加，只要遇到考文言文、長篇閱讀，對考生都會是挑戰，文言指考份量跟去年比，難度增，分數會略為降低。成功高中老師李仁展說，題目深度、難度跟去年比都較困難，尤其文言文比例提高，但文學性取材少，試題特色，依然知性感性題並重。

▲▼109指考分區學校。（圖／大考中心提供）

▲高中師說，文言文、長篇閱讀多，對考生都是挑戰，預估此次分數會略為降低。（圖／大考中心提供）

中山女高老師黃月銀表示，複合式題型變多，一則考題中，考生須應用能力要兼含兩種以上，還有具備混搭題型雛型，呼應108課綱強化評量表達說明能力，以課文為基礎學術導向素養題變多，如課文劉姥姥遊大觀園延伸，但多圖表結合，考生須有課內基礎，了解重要背景框架。

中正高中老師張青松說，考題雖比去年難一點，但題目有深度的是「思辨」，值得肯定，如37題提到「古人染疫看法」，當時有人寫書稱瘟疫不會傳染，但文中提到太扯，若家人或朋友染疫，要不要去探訪？照顧到什麼程度？如果都不照顧，會變成家人之間情義消失，是很嚴重又兩難問題，當然都不希望染疫，成為獵巫對象，可以看出這幾年考題有時事，會去找歷史文本，藉由古今參照，古人怎看，現代又怎看，讓學生學會思辨，呼籲學生應多留心社會發生了什麼事。

▲大學指考國文題目。（圖／記者許展溢攝）

▲指考國文題目有5篇600字以上重量文測「高階閱讀」。（圖／記者許展溢攝）

另外，張青松特別提到，若以新式考題來看，這次是2、3年來最難的，因把各種基本教材打散，變成學生在課堂上學習不能不認真，若平常不細心，不觀察身邊人事物，分數難拿，同時也傳達一件事，就是學生不能放棄文言文，因此今年不太容易作答，以自己在寫也覺得不太容易。

黃月銀補充，這次有三多包括「學術性延伸方面多」、「時事上結合考題多」，命題很新，取出的文本當然不是考驗有無關注時事，但同學必須有理解跟關懷，第三是「閱讀理解高層次技巧題型多」，題目設計要「來回尋找」答案，沒細心比對，容易出錯，以上都會使考題變難。

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