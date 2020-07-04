指考數乙「純粹數學」難度近2年最高！這一題被列決勝關鍵

▲大學指考。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（4日）第二天，第一節考數學乙， 台北市高中數學科教師群表示，「純粹數學」部分，和近2年比，難易提升了，不過，只要觀念清楚，解題方式抓對，作答速度會很快，整體都是還不錯的題目。

非選第一題考傳染病，中正高中老師林榮福說，這題很生活化，閱讀理解不難，不是決勝關鍵，著重於數學觀念的理解與生活應用，對高分群而言很容易拿分，比較難的是非選擇第二題，純粹數學題目對學生可能會覺得有難度，但觀念清楚，解題基本上也還好。

請繼續往下閱讀...

▲▼高中師認為，指考數學乙第4題是決勝關鍵，而不是非選題。（圖／記者許展溢攝）

林榮福表示，試題都在三顆星命題範圍，學生以後準備複習，要著重在公告的三顆星範圍，觀念一定要清楚，最重要的就是考這些觀念，一、兩顆星就是某些單元裡的技巧，但不是每次都會出來。跟近2年「純粹數學」部分相比難度提高，而生活化情境題字數，則用更簡潔方式清楚說明，以前2年數學程度好的學生舉例，無法發揮到頂尖原因是就是卡在閱讀，但這次題目把此因素降低，也就是，要考學生閱讀的部分都減少了。

至於決勝關鍵題？林榮福提到，比較難的是4題，每個老師實際作答，答案可能都會不一樣，主要是切入點抓準速度就快，但難的原因是，學生若按部就班，用以往學的公式雖然解的出來，就要花很長時間，如果用另一種方式，可能就會減少很多計算，預估會是高分群的決勝關鍵題。

其他人也看了

選擇、非選一起對！ 指考數乙答案出爐

指考數乙考傳染病 試題少計算「鼓勵考生永不放棄數學」

中部指考生上呼吸道感染「輕微咳嗽」 啟用5間防疫、備用試場





►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來