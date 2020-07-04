指考數乙考傳染病　試題少計算「鼓勵考生永不放棄數學」

▲大學指考。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（4日）第二天，第一節考數學乙，大考中心分析試題特色觀念深刻，「少計算」，重視生活情境、分析能力，強調概念運用，具鑑別度。高中教師指出，整份考卷難易分布廣泛，能評量各種程度考生，簡單試題可鼓勵考生永不放棄數學。試考生認為，試題也能符合期待。

高中師說明，試題兼顧數學理論知識與生活素養應用，囊括所有三顆星單元，設計簡易概念試題，也設計情境及融入時事的數學應用問題，整份試卷，以非選第二題較困難，可鑑別高分組學生，其餘都合理取捨，並針對數乙學生而設計。



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▲數學乙題目考傳染病。（圖／記者許展溢攝）

高中師表示，這次簡單試題可鼓勵考生永遠不放棄數學，且試題僅評量基本定義，可鑑別低分組考生。困難試題則要融會貫通，才有機會拿到完整分數，是非常具鑑別度試題。試考生表示，這次取材很生活化，結合時事，如傳染病、醫學科普和遊戲內容，符合近年教學期待，整份考卷綜合難度適當，包含鑑別題，對高分群會覺得很簡單。

試考生舉例，以單選題第1、3題，及多選題和選填題第A、B、C題為例，計算過程極少，且觀念都很基礎，考生對這些題目熟悉度偏高。不過，整份考卷鑑別題出現在選填題D題，和非選第2題，部分學生會對此產生畏懼，無法切入解題，但對高分群就偏間單。

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