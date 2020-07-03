菜刀狠斷他命根！男子爽娶2妻「犯重婚罪」　大房懷孕8個月氣炸

▲菜刀示意圖。（圖／本報資料照）

記者黃心瑀／綜合報導

奈及利亞一名32歲懷著身孕女子哈利馬（Halima Umar），日前在知道到自己的老公阿立尤（Aliyu Umar）犯有重婚罪後，覺得自己遭到欺騙感到十分氣憤，竟然趁著老公在熟睡的時候，用菜刀將男性生殖器官砍下！

根據《每日星報》報導，這起事件發生在奈及利亞的加索爾（Gassol），本月1日凌晨，懷有8個月身孕的哈里瑪在得知老公犯有重婚罪後，認為自己遭到欺騙，帶著憤怒的情緒等阿立尤睡著之後，拿出菜刀將男性生殖器官砍下，以解自己的心頭之恨。

儘管阿立尤被緊急送醫治療，但醫生表示他很有可能無法再發生性行為，往後都得靠著導尿管上廁所。阿立尤的弟弟烏斯曼（Usman Umar）說，哈利瑪是哥哥的第一任老婆，他們懷疑哥哥有被下藥，不然這種行為照理說是很難成功的；自從3年哥哥娶了第二任妻子之後，哈里瑪的情況就變得非常棘手。

報導中指出，相關人士表示目前哈里瑪已經被拘留，而阿里尤仍在醫院當中接受治療。重婚罪在包括英國、奈及利亞等大多數的西方國家中，都是屬於非法的行為；根據《中華民國刑法》，有配偶而重為婚姻或同時與2人以上結婚者，處5年以下有期徒刑。