3奈及利亞人翻版《航站情緣》　受困泰國機場2個月

▲蘇凡納布機場（圖／泰國觀光局提供）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情導致各國機場紛紛關閉、航班禁飛，有3名奈及利亞人在3月中旬過境泰國時，剛好碰上航空公司取消航班，加上又沒有泰國入境簽證，因此受困在泰國蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）長達2個月的時間，彷彿是好萊塢電影《航站情緣》翻版！

根據Bangkok Post報導，這3名奈及利亞人當中，有2人在今年3月21日搭乘阿聯酋航空（EmiratesAirlines）抵達泰國，預計在當地轉乘寮國航空（Lao Airlines）飛往寮國；另外一人則是在3月24日搭乘阿提哈德航空（Etihad Airways）抵達泰國，預計在當地轉乘曼谷航空（BangkokAirways）飛往緬甸。

▲疫情衝擊，全球機場幾乎都空蕩蕩。（示意圖／路透）



但沒想到疫情逐漸失控，寮國和緬甸當局先後宣布關閉機場，禁止外國人入境，加上阿聯酋航空和阿提哈德航空也先後宣布停止所有航班，導致這3名奈及利亞人無法入境緬甸和寮國，也無法搭乘原航空公司航班返回奈及利亞，且由於原訂旅程都是在泰國轉機的關係，這3名奈及利亞人皆沒有辦理泰國簽證，因此也不能入境泰國當地。

所幸機場的工作人員和各航空的空服人員、地勤都會輪流拿食物和水給他們吃喝，根據機場人員表示，這3名奈及利亞人只有說自己想要淋浴和換衣服而已。泰國當局和奈及利亞大使館聯繫後，計劃在6月4日讓這3人搭乘阿聯酋航空回到奈及利亞，結束將近2個多月的「航站情緣」。