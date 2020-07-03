指考化學出現「瑞德西韋」　考生笑了：試題耳目一新不用勞神費心

▲大學指考（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）登場，第二節化學，大考中心說明，應到21182人，實到20092人，1090人缺考。該節順利結束，今年試題特色著重基本知識思考， 重視實驗操作與科學原理，其中13題問到了瑞德西韋的敘述哪項正確。試考生認為題目好理解，對高分群學生能有突出鑑別度。

高中教師分析，整份試題難度中間偏易，較複雜題目答題線索很完整、明確，學生只要能確實閱讀題幹敘述，就可回答相關問題，綜合來說，本次試題著重在「基礎化學知識」，具有基本化學概念的學生應可有不錯發揮空間，有利教師在教學現場可以聚焦在知識活用與科學探究。

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▲指考化學題目出現瑞德西韋。（圖／記者許展溢攝）

試考生表示，易理解題意，作答之餘能會心一笑，並且和生物跨科領域結合，令人耳目一新，如單選題著重基礎觀念，兼顧所有考生需求，不至於望題興嘆。多選題雖有些許計算，但不像過去勞神費心，覺得難度中偏易。高中師說明，主要特色重「引導推理」降低「煩雜計算」和「記憶背誦」。

大考中心指出，其中，關注科學素養與生活關係，強調化學知識連結部分，13題問了治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋，18、19題問空氣汙染產生等。



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