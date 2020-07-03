指考物理第一題考新冠肺炎！生活情境比重過半　有2題讓考生哀鴻遍野

▲大學指考首科物理結束。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）登場，首科物理結束，大考中心分析題目特色引用生活時事題材，重視閱讀理解，第一題就考新冠肺炎疫情。高中教師分析「情境題型」比重超過一半，要考學生是否能融會貫通，點出教師素養導向教學是未來不可或缺一環，整卷試題難易度「中等」。

大考中心分析物理考題特色引用生活題材、融合時事和生活情境與學科知識，如第一題就考新冠肺炎疫情，問學生額溫槍的物理原理、紫外線消滅病毒與光子能量，或12題輕軌電車引電構造產生的磁場，21題籃球與拋體運動。同時題目結合實驗情境，重視實驗操作與科學理論，同時重視閱讀理解，了解物理科學的應用。

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▲大學指考物理第一題考新冠肺炎病毒。（圖／記者許展溢攝）



高中教師分析，生活素養情境題型比重高，物理觀念是否融會貫通、閱讀理解能力、實驗探究及問題解決能力將是本卷重要鑑別因素。另外，試卷也有創新考題研發，如第6題「穿顱磁刺激（TMS）術」、第20題為蘇花改隧道內區間測速問題，和24題「高鐵磁剎車系統」等，同學只要具備「高中物理概念」就可作答。

試考生認為，這次考題導入生球類運動，結合樂器原理，沿用科技概念，讓整份考卷多采多姿，看到行行色色主題，題型則一如往常、十分穩定，沒有大量計算，考生無需大費周章就可得到答案，多選擇又貼近生活，字字切合現實，難度覺得「中篇易」。不過， 也不是都沒有難題，試考生提到，20、23題可能會讓考生哀鴻遍野、呼天搶地。

▲▼試考生提到，20、23題可能會讓考生哀鴻遍野、呼天搶地。（圖／記者許展溢攝）



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