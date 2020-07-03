指考物理難度近7年最高！理解試題過程冗長…分數不好拿挫折感重

▲大學指考。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）登場，首科物理結束，台北市高中物理科教師群分析，今年電磁學比例重，整體難易度高，是近6、7年最高，主要是「基本題少」，需要動筆記算就有14題，試題靈活度高，學生若沒掌握到技巧，思考時間會很長，會因為分數取得不易而有挫折。

和平高中老師郭鴻典指出，試題符合課程標準，素材創新多樣化，題型思考層級較往年提升，極具思考性，不是用死背公式就可以輕易得分，可以鑑別考生程度，難度為近幾年最高，計算難度則和去年相當。不過，解題觀念大致都來自課本內容，未悖離課程標準，學生需理解基礎知識後更能靈活思考，就能拿高分。

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▲建中老師認為23題是最難，因學生沒看過類似題型。（圖／記者許展溢攝）



大里高中老師林春煌舉例，第1、20題考時事，問新冠肺炎病毒和蘇花改區段，其中20題和非選題第1、2小題難度高，要很完整理解題意，才能完整回答計算答案，整體試卷對大部分學生不容易，可能都知道在問什麼，卻不知道從何著手。郭鴻典提到，這次考題是近5年最靈活，難度6、7年來最高，基本題少，對部分同學可能因分數不易取得而產生挫折。不過，今年情境題很有水準，有把物理知識放進去，如第6題和20題，硬算是算不出來，要用物理科做圖處理。

▲▼大學指考物理試題。（圖／大考中心提供）

有老師建議非選題不要太難，否則這次可能就會有學生一看就直接跳過，也看不出來學校老師是怎麼在教。建中老師賴奕帆認為，可以想像題目難，未來還是會保持這樣難度，如非選計算第1題，學生要看完整個過程才能解題，但對有些學生可能會覺得很冗長，又如20題難部分的是，要想像過程不容易，自己認為最難的是23題，用了簡單物理概念，對老師不難，對同學答對率相當低，因為沒看過類似題型寫不出來，至於要怎辦？只有做實驗。

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