指考化學「計算量大、跨章節概念題提高」　考學生能不能融會貫通

▲大學指考。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）登場，第二節化學結束，台北市高中化學科教師群分析，整體試卷難易適中，這幾年難度都是穩定，差異不大，只是計算量今年稍大，考生必須細心謹慎，才可順利作答外，科學探究題也較往年增加，有助學生進行推論以及概念應用。

建中老師趙君傑指出，題型多樣，跨章節概念比例比去年明顯提高，其中計算題題數適中，但計算量稍大，考生必須很細心、謹慎，才可順利作答，同學們除熟讀課本外，還要靈活運用所學。北一女老師江慧玉認為，這份試卷很用心，高一到高三化學課程幾乎涵蓋所有課程章節內容，計算比例稍微降低關係，因為很多題目都是設計跨章節，有助於評量學生能不能融會貫通。

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教師們說明特色能將高中化學實驗與科學探究相結合，這樣題型設計不但鼓勵高中化學實驗課正常，更引導學生熟悉實驗技能，進行邏輯推理思考，也沒有過度艱澀或強調背誦的試題，有助學生學習與教學正常化。

另外，教師群表示，試題閱讀量適中，考生有足夠時間閱讀、釐清文意，圖表比例高，能有效測驗考生圖表解讀與分析能力。生活相關概念入題，如相對濕度、視網膜感光色素、呼吸作用調節、清潔劑和空氣汙染等，則有助學生關注化學與生活的連結。13題將「瑞德西」藥物入題，則是鼓勵學生注意時事和科學發展趨勢。



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