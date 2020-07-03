4題「新冠肺炎知識」出現指考生物　大量資訊文章考驗統整力

▲大學指考。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）登場，今共考物理、化學和生物三科，最後一科生物結束，大考中心分析，今年特色各題型兼備，重視實驗、科學和時事，還有日常生活中的科學知能。其中，14至17題題組新冠肺炎入題，問學生哪種免疫細胞以摧毀被病毒感染的細胞。試考生認為，題目著重「推理能力」，同學必須具備文字理解能力，才能消化吸收答題。

高中教師說明，本次生物取材廣泛多元，舉凡食品微生物發酵、生態穩定度、還有新冠肺炎及胎兒遺傳疾病篩檢等，強調探究過程，取材科學時事、新知閱讀、知識應用，內容著重面向包括文字、符號和圖像或表格等，傳達科學概念重要媒介，學生要具備「文字能力」，運用統計分析方法，熟讀高中課程並結合題目的線索，才能順利作答。

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▲大學指考生物新冠肺炎入題。（圖／記者許展溢攝）



高中師表示，整體試卷難易度「適中」，具有一定鑑別度，題型和考題都是學生熟悉的型態，試題兼顧了評量學生的知識、理解、應用和分析等能力。章節配分較去年平均，命題精神提醒學生和老師，在追求廣泛了解同時，也要重新省思最根本的原理原則，要培養閱讀理解、思考邏輯，和判斷分析能力，否則再多知識堆疊也不過是不堪一擊的海砂屋城堡。

試考生評論，生物考題在知識中融入時事，在實驗中結合素養，不但能夠檢測出考生的學習成效，作答也可感到「新奇有趣」，這次也多了許多實驗題，是往年沒有的統計方法，考生要有成熟的科學推測能力。其中閱讀題組，具大量資訊文章，考驗學生綜合統整能力，對高分群學生較具鑑別度。



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