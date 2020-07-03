指考物理額溫槍、蘇花改測速入題！高中師：考題近5年最靈活最難

▲大學指考今日登場。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考首科物理結束，不少學生出考場時表示計算太多，解題時有困難。高中物理老師指出，今年物理試題靈活度高，需要思考時間長，難度可說是近5年最高，出題方向也極具思考性，並非死背公式就輕易得分，能鑑別考生程度，考生需理解基礎知識後靈活思考，才能取得高分。

高中物理教師分析，今年物理考題中力學佔33分、熱學6分、波動8分、光學11分、電磁學33分、近代物理學9分。題型包含，新冠肺炎疫情、額溫槍的物理原理、紫外線消滅病毒、蘇花改區段等。

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北一女教師簡麗賢指出，今年試題結合生活情境和時事新聞，包含醫學、交通、音樂、運動、科技產品等，透過生活議題，思考生活情境，評量學生應用學過的高中物理概念解釋現象。

▲▼指考物理考題。（圖／大考中心提供）

簡麗賢舉例，有考題為物理結合醫學，像是，新型冠狀病毒與流行病毒，額溫槍測量人體額溫的物理原理；表面沾有流感病毒的口罩以紫外線破壞病毒的去氧核醣核酸DNA和核醣核酸RNA結構，消滅病毒；X射線在醫學影像及晶體的分析；磁場對腦部神經組織及臨床醫學應用。

也有物理結合交通，考出城市輕軌電車裝置應用，討論電線電流產生的磁場(電流磁效應)對行人是否有害。探討蘇花高速公路山區改善路段(蘇花改)的區間測速議題。高速公路列車使用的剎車系統(電磁感應與應電流)。

另外也有物理結合科技，智慧型手機照相裝置鏡頭透鏡成像和感光元件對焦的討論；物理結合休閒娛樂，籃球運動急停跳投三分線投籃的運動學斜向拋射討論。探討長笛和單簧管的發聲原理。更在非選擇題中結合課程內容命題，評量學生物理概念和文字表達能力。

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