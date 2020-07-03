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漢光演習預演意外爆2官兵命危　蔡英文下令全力救治

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▲總統蔡英文出席「第30屆台北電器空調3C影音大展」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席「第30屆台北電器空調3C影音大展」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國軍漢光演習將於本月13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營3日進行操演時，驚傳小艇翻覆事件，總共造成2人失去呼吸心跳、1名上兵失蹤。對此，總統蔡英文強調，「一定會全力救治、盡力搜尋，希望他們都平安」。

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月13日登場，國防部日前公布此次漢光演習期程，將在7月13日至17日進行實兵演習，而9月14日至18日電腦兵推。本次特別的是，在實兵部分，將在7月16日於台中甲南海灘實施聯合反登陸實彈射擊。

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午進行操舟訓練訓練時，卻驚傳小艇翻覆事故，總共造成1人失蹤，2人失去呼吸心跳，2人隨即送往國軍806號醫院全力搶救中。

對此，海軍陸戰隊表示，3日上午於桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑因海象突變，致發生膠舟翻覆，計有3員落海昏迷，已送醫全力搶救。海軍陸戰隊也強調，海軍司令部與陸戰隊指揮部已成立相關專案小組實施調查。

蔡英文3日上午結束台北電器空調3C影音展開幕行程後，隨即驅車趕往深坑老街視察。致詞結束後，有幕僚上前報告海軍陸戰隊小艇翻覆一事，蔡臉色一沉表示，剛剛接獲消息，漢光演習出了意外，1位同袍在搜救中、2位已經送醫，一定會傾全力救治，也會搜尋這位還沒有搜尋到的同袍，「希望他們都平安」。

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