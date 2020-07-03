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台南三倍券「超狂首獎曝光」！全新「宇成植村NY」坐落南科　二房市值500萬

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▲▼台南市振興三倍券抽獎，首獎房子曝光。（圖／翻攝攝591房屋交易）

▲台南市振興三倍券抽獎，首獎曝光。（圖／翻攝攝591房屋交易）

記者林悅、莊智勝／台南報導

振興三倍券1日起開放預購，台南市長黃偉哲更砸下重本，宣布「送房子、送車子」等加碼大禮，而今大獎住宅位置曝光，位於台南市善化區陽光大道的全新完工住宅「宇成植村NY」，依591房屋網資訊，該社區每坪成交價約18萬至20萬元，台南市政府今也亮相首獎，並將公布抽獎詳細方案。

台南市政府發出採通，「全台第一！三倍券好康搶先曝光！參觀台南加碼好禮：高樓層景觀住宅，台南市善化區陽光大道」。據了解，該社區「宇成植村NY」是2020年3月份完工的新建案，坐落於南科生活特定區，全棟總高22層樓，共有5棟、100多戶，依591房屋網公開資訊，每坪成交價介於18萬至20萬間，格局規劃有二房26坪、及三房32坪、66坪等，此次首獎是最小房型二房，位於20樓，市價約在500萬左右。

請繼續往下閱讀...

台南市政府不惜血本，力拼三倍券商機，黃偉哲說，市府找出法源可以去用市庫購入一間房子作為抽獎之用，而二獎則是讓民眾抽汽車，所以五子登科裡，已經有「二子」了，「孩子」的部分還要民眾自己生。黃偉哲表示，不管是教報復性消費也好，或是任性的消費也好，或是大家想要理性的消費也好，通通歡迎來台南，重點是「台南迎接三倍券商機我們都準備好了。」詳細抽獎辦法將於稍後公布。

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