總價值80億！家樂福「振興澎湃包」來了　消費滿千折百、健身房1個月免費去

▲家樂福「振興澎湃包」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

後疫情時代來臨，政府規劃「振興三倍券」已於7月1日開放預購，7月15日就可正式使用。各大通路為搶攻商機，繼愛買推出綁特定卡點數50倍送 加碼身份證含3個「3」爽拿300元好康後，家樂福也於今（3）日正式公佈相關優惠，祭出總價值高達80億、聯合50大品牌一同打造「振興澎湃包」，每本享4萬元優惠券，限量20萬本，15日至28日凡憑三倍券至賣場消費滿千元就可獲得。

搶攻三倍券商機，家樂福推出限量20萬本的「振興彭湃包」，每本享有4萬元優惠券，包括量販、便利購、線上購物、美食街、商店街及異業合作如健身房、旅宿等通通一次滿足，7月15日至28日持紙本三倍劵至賣場單筆消費滿1000元就可獲得，量販店各店配量約700至8000本，便利購各店50本以上，每人限領1本，送完為止。

▲家樂福振興澎湃包總價值超過4萬元。

家樂福振興彭湃包中，量販及便利購、線上購物部分享全館指定活動期間（7月15日至31日、8月2日至8月21日、8月22日至9月15日），單筆消費滿1000、2000、5000元可使用現折劵100、200、500元，而針對消費者最愛的家電3C、傢俱寢具類商品也同樣享有類別折價劵滿千折百，線上購物部分在7月15日至9月2日單筆消費滿999、1999元，輸入折扣碼對應現折100、200元優惠，提醒以上現折劵不可與全店折扣券、9折活動併用。

而最划算的就是在家樂福購物中心、美食街作使用，7月15日至9月15日期間一共有27品牌，包括運動用品NIKE、Adidas、THE NORTH FACE等，或美食店陶板屋、石二鍋、拿坡里、原燒等提供憑折價劵單筆消費滿500元現折50元優惠、滿1,000元現折100元，且為累計使用，消費愈多折愈多。

最後異業合作部分總價值高達3萬2872元，業者找來美語課程教學、旅遊住宿、影音享樂、連鎖餐廳及健身館等22家知名品牌一同合作，超狂優惠有World Gym1個月運動體驗等兌換或折抵劵使用，還有承億文旅500元住宿折價劵，以及*F HOTEL、墾丁假期、花蓮亞士都、知本亞灣飯店則有300元住宿劵，選擇實體三倍券民眾可要把握機會領到這一本。

另外針對三倍券綁定信用卡消費者也有優惠可拿，於7月15日、7月16日、7月17日、7月19日、7月21日、7月22日、7月23日、7月24日、7月26日、7月28日內綁定玉山銀行卡先享1%回饋，再使用家樂福錢包綁定玉山家樂福聯名卡，來店刷卡單筆滿3,000元（含）以上，就送贈家樂福10%回饋（300元電子折價券），綁定用戶限回饋1次，折價券將於9月1日以簡訊或電子郵件通知，提醒玉山家樂福悠遊Debit卡及掃碼付（含Line Pay）不適用此活動。

除外，7月15日至9月2日內凡至賣場同筆交易中使用不限金額紙本三倍券，扣除餘額同時再使用玉山家樂福聯名卡刷卡付款消費，活動期間至玉山官網登錄後即享1次抽Gogoro機車機會，一共抽出5位幸運兒可獲得Gogoro 3 Delight重型電動機車，10月16日於家樂福官網公布得主。

▲愛買三倍券活動。

針對三倍券即將開用，愛買也宣布祭出史上最狂振興活動，即日起只要將三倍券登陸為「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，並綁定HAPPY Go Pay，7月15日起至28日至愛買實體通路購物單筆消費滿3000元（含指定商品），並使用HAPPY Go Pay結帳，即可獲點數最高1500點（市值450元），為平日贈點的50倍。

另身份證含「3個3」的民眾且為HAPPY GO卡友，上述活動期間持本人身份證正本至全台門市客服，即可免費領300元抵用券，限量共1000份，送完為止，抵用券面額100元共3張，消費滿1000元即可使用。

業者指出，預計三倍券買氣將在7月下旬最為熱烈，故7月15日起至28日推出三倍券「點數回饋」、「品類現折」、「全館折扣」累加優惠，包含指定品類滿額現折，折扣金額最高3000元起、1日限定全館滿額折扣等，一定要把握。

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