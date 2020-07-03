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封城在家狂打電動！　24歲健康男血栓猝死...父心碎po文：站起來走走吧

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▲▼電腦,電玩,阿宅,線上遊戲,辦公,學習,數位教學。（圖／達志／示意圖）

▲男子封城期間每天打電動，竟然引發血栓身亡。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名24歲足球教練因為在封城期間每天在家玩遊戲，導致身體原本十分健康的他，竟然引發靜脈血栓不幸身亡，父親傷心在臉書上發文，希望能提醒年輕人不要只顧著打電動，還是要盡量動動身體。

24歲男子奧尼爾(Louis O'Neill)今年因為新冠肺炎疫情影響，原本在赫特福德郡(Hertfordshire)中心公園(Centre Parcs)渡假村擔任足球教練，從3月開始一直休假在家，為了打發無聊每天便花費數小時坐在電腦前玩線上遊戲，沒想到長期下來竟然引發健康問題。

奧尼爾父親格林(Stanley Greening)上月24日在臉書發文，「6月3日發生一件十分悲傷的事，我的寶貝兒子離世了，但不是因為邪惡的病毒，而是該死的封城。休假期間，他進入虛擬的遊戲中逃避現實，誰都無法料到這竟然造成他產生血栓，就這樣，它把我的兒子搶走了，而我的內心也跟著他一起死去」。

格林表示，兒子去世前2周身體曾發生異狀，凌晨發現對方因為劇痛無法自行站起來，然而前往醫院檢查卻說是食物中毒，後來則常抱怨腿部很痛，而6月3日晚間10時30分時情況突然惡化，他急忙打電話叫救護車，然而對方在醫護人員抵達前就死亡，可怕的經驗讓他決定把故事向大眾分享。

格林表示，「24歲而已，可是有人在提醒這些年輕人嗎？沒有，所以我決定這樣做，要把兒子的故事傳遞給大眾，現在愈來愈多人在家工作，甚至一整天都不需要離開椅子，站起來走走吧，記得也提醒你的孩子。」

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