認識3天就發生關係...崩潰發現男友「只有14歲」　20歲女慘被控5罪！

▲女子因為和未成年者發生性關係而被控罪。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

英國一名20歲女子上網結交男網友,2人認識3天便火速發生性關係,然而之後她才得知對方只有14歲而被告上法庭,懊悔的她強調自己真的完全不知道對方未成年,而且因為這件事情讓她身敗名裂,不但失去工作還得搬家,法官最後相信她的證詞判處無罪。

現年22歲的女子索菲(Sophie Johnson),2018年5月在網路上結識一名男網友,雖然朋友曾勸她最好先查清楚對方身分和年齡,然而被愛情昏頭的她卻完全不在乎,3天內便與對方發生了性關係,沒想到對方竟然只有14歲,而被指控5項與未成年者發生性關係的罪名。

本案近來在紐斯卡爾(Newcastle)法院進行審理,法官認為,被告因為外表看起來較年輕,而14歲男網友卻有超齡外表才會導致誤會發生,且2人發生關係是兩情相悅的情況下,再加上被告一發現對方真實年齡便立刻停止關係,判處被告雖然不用坐牢,但需接受社區康復治療3年,並登記為兒童性犯罪者5年。

判決出爐後許多網友持不同看法,批評法官不能因為被告是女性,就讓她輕易脫罪,也有人指出,如果今天是成年男性與未成年女性發生關係,罪刑一定會判得更重。

If you reversed gender roles (22 year old man / 14 year old girl), would you get the same result? #mra #mensrights #MensRightsRHumanRights https://t.co/k93cUtAymy